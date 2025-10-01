台灣貨櫃輪業者擁「在地優勢」 可望寡占市場

亞洲近洋線市場風華再現，台灣貨櫃輪業者對於近洋線碼頭、物流及各種關稅制度及文化，相對熟稔，在新一輪搶近洋線大戰中，貨櫃三雄長榮 （2603）、陽明、萬海相較其他國際大型航商更有「在地優勢」，可望寡占市場。

東協市場充滿機會，人口數突破1億人以上市場勞動力充足，其中，越南政府對於經濟發展又很重視，有望成為東協市場的領頭羊。中國大陸廠商面對美國各種關稅壓力，全球生產重鎮的地位已經悄悄改變，世界的新製造中心正在成形，包括越南、印度及印尼等都備受矚目，因有人口數、勞動力及政策支持，已成全球焦點市場。

美中貿易戰後再加上對等關稅政策加速全球供應鏈重組，國內長榮、陽明及大型物流業者台驊都看好近洋線的表現，即便最近傳出許多大船要進入近洋市場，然而國內航運業者認為，近洋線有很多碼頭先天不良的問題，要進入這個市場有一定困難度。

受惠於中國大陸生產重鎮地位開始改變，隨著廠商開始移往東南亞包括越南、柬埔寨及東南亞等其他地區，全球物流跟著遷徙，東南亞市場出口地位取逐漸取代中國大陸。

法人指出，看好萬海是國內最大的近洋線業者，第4季的營運成績有望成為神救援的新動能。