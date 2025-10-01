快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

台灣貨櫃輪業者擁「在地優勢」 可望寡占市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

亞洲近洋線市場風華再現，台灣貨櫃輪業者對於近洋線碼頭、物流及各種關稅制度及文化，相對熟稔，在新一輪搶近洋線大戰中，貨櫃三雄長榮 （2603）、陽明、萬海相較其他國際大型航商更有「在地優勢」，可望寡占市場。

東協市場充滿機會，人口數突破1億人以上市場勞動力充足，其中，越南政府對於經濟發展又很重視，有望成為東協市場的領頭羊。中國大陸廠商面對美國各種關稅壓力，全球生產重鎮的地位已經悄悄改變，世界的新製造中心正在成形，包括越南、印度及印尼等都備受矚目，因有人口數、勞動力及政策支持，已成全球焦點市場。

美中貿易戰後再加上對等關稅政策加速全球供應鏈重組，國內長榮、陽明及大型物流業者台驊都看好近洋線的表現，即便最近傳出許多大船要進入近洋市場，然而國內航運業者認為，近洋線有很多碼頭先天不良的問題，要進入這個市場有一定困難度。

受惠於中國大陸生產重鎮地位開始改變，隨著廠商開始移往東南亞包括越南、柬埔寨及東南亞等其他地區，全球物流跟著遷徙，東南亞市場出口地位取逐漸取代中國大陸。

法人指出，看好萬海是國內最大的近洋線業者，第4季的營運成績有望成為神救援的新動能。

東南亞 越南

延伸閱讀

偵破跨國「一條龍」人口販運應召集團 宜蘭地檢救出10餘名越南女子

颱風博羅依襲越南增至13死46傷 逾4萬戶民宅受損

貨櫃海運價有望止跌反彈 長榮、陽明等可望受惠

法人：今年營運雖然不如去年 貨櫃三雄維持高配息

相關新聞

貨櫃三雄開闢亞洲新航線 陸出口貨量轉至東南亞…在市況大好前搶先卡位

全球海運供應鏈板塊大挪移，原本從大陸出口的貨量，逐漸移轉至東南亞，導致近期亞洲區間市場需求強勁。因應此大勢，貨櫃三雄長榮...

台灣貨櫃輪業者擁「在地優勢」 可望寡占市場

亞洲近洋線市場風華再現，台灣貨櫃輪業者對於近洋線碼頭、物流及各種關稅制度及文化，相對熟稔，在新一輪搶近洋線大戰中，貨櫃三...

健亞辦私募 要找「白衣騎士」

健亞引白衣騎士，反制健喬收購。健亞昨（30）日宣布，將辦理私募案、發行股數將占增資後股本的四成以上，健亞有望迎來新的第一...

大陸反內卷 不銹鋼價有撐 華新連三月上調300系與316附價

不銹鋼板材上游供應商燁聯、唐榮先前以漲盤或平盤開出10月盤價，華新麗華昨（30）日開出10月盤價，不銹鋼盤價連三漲。華新...

關稅未定 影響傳產業置產

房產專家表示，台美對等關稅未定，對國內傳產業殺傷力有多大仍未知，若台灣對美20%關稅無法降至與日韓相同的15%，對國內傳...

國揚高雄公辦都更案 動土

國揚集團旗下星紀元公司攜手高雄市政府、台電，斥資237億元共同推動的「特貿三南基地北公辦都更案」昨（30）日動土，全案總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。