貨櫃三雄開闢亞洲新航線 陸出口貨量轉至東南亞…在市況大好前搶先卡位

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
貨櫃三雄長榮、陽明、萬海30日宣布，攜手強化亞洲區間航線服務網絡，將新闢航線。航運貿易示意圖。圖／AI生成
貨櫃三雄長榮、陽明、萬海30日宣布，攜手強化亞洲區間航線服務網絡，將新闢航線。航運貿易示意圖。圖／AI生成

全球海運供應鏈板塊大挪移，原本從大陸出口的貨量，逐漸移轉至東南亞，導致近期亞洲區間市場需求強勁。因應此大勢，貨櫃三雄長榮 （2603）、陽明、萬海昨（30）日宣布，攜手強化亞洲區間航線服務網絡，將新闢航線。

值得注意的是，長榮海運近期已逐步將亞洲區多個地區的貨櫃艙位代理權收回自營，市場認為，這顯示長榮非常看好近洋市場的成長力道，而此舉是在市況大好前搶先卡位的起手式。

美國發動對關稅後，全球海運供應鏈板塊已開始移轉，業內指出，亞洲區間市場需求強勁，國內的海運業者加開近洋線及調整近洋線的策略， 用行動預告亞洲近洋線市場將蓬勃發展。

美中貿易戰及對等關稅政策加速全球供應鏈重組，業界推估，中國大陸出口到北美的貨量從過去高峰占全球五成已經降為三成，轉移效應將落在東南亞；其次，也因為大陸的生產地位改變，近洋線的區間貨量急速攀升。

陽明、萬海及長榮海運昨日宣布瞄準市場需求，強化亞洲區間航線服務網絡，因應東南亞新興市場蓬勃發展及區域貿易往來需求，預計自今年10月31日起新增華北-印尼-星馬航線（CIM）。

此航線將由陽明海運、萬海及長榮共同投入五艘2,400-3,000 TEU級船舶營運，此航線實裝總量約在1,900至2,200 TEU，擔任定期巡航服務提供35天巡航的每周固定航班服務，將使中國大陸至印尼的運輸網絡更趨綿密，全方位滿足客戶需求。

此外，國內的三大海運物流業者早就提前卡位東協市場，台驊已完成於新加坡、泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞及印尼的網絡布局。

中菲行深耕東南亞45年，在印度深耕15年，成為客戶啟動「中國+1」策略重要物流伙伴；昱臺國際長期深耕越南等東南亞市場。

呼應航運市場布局，台驊控股今年正式進駐印尼雅加達，並在泗水設立據點，進一步強化東協市場服務能量。台驊指出，印尼為區域人口最多且經濟成長快速的市場，雙據點設立將提升服務效率與物流鏈整合度。

目前，台驊已完成於新加坡、泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞及印尼的網絡布局，涵蓋海運、空運、倉儲及報關服務，打造一站式物流解決方案，搶攻東南亞貿易需求，邁向亞太區領導型綜合物流集團目標。

東南亞 長榮海運 印尼

