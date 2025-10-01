國揚高雄公辦都更案 動土

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國揚（2505）集團旗下星紀元公司攜手高雄市政府、台電，斥資237億元共同推動的「特貿三南基地北公辦都更案」昨（30）日動土，全案總開發樓地板面積5.8萬坪，將於2031年底陸續完工，為亞灣區注入商業新動能。

高雄市副市長林欽榮表示，特貿三南基地北動工後，特貿三的三個基地將全面推展，總投資金額突破860億元。

全案位於行政院核定的「亞灣2.0智慧科技創新園區」及「亞洲資產管理中心高雄專區」，高效結合5G AIoT及智慧產業聚落，以及高端國際金融中心的雙重優勢，未來將是南高雄最具發展潛力的核心區。

高市都發局長吳文彥指出，本案將於成功二路與林森四路口興建一棟三層商場與二棟48層住商大樓，完工後市府與台電將共同分回約1.2萬坪商辦空間及權利金，可望與鄰近高雄軟體園區及特貿三其他兩案串聯，形成完整的科技產業聚落，吸引優質企業與國際團隊進駐，帶動亞灣區產業與經濟發展。

吳文彥說，特貿三南基地北案兼顧產業創新、科技交流與健康生活，特別於C棟規劃設置466坪「5G創意交流中心」，同時設置共享空間及大型公共健身中心，預計取得黃金級智慧建築與銀級綠建築標章。

吳文彥表示，全案建蔽率59.95%、綠覆率超過75.8%，並將捐贈三組公共自行車，基地臨成功二路與林森四路口規劃約181坪街角廣場，並於臨成功二路側建築退縮10米，串聯南基地南綠化人行步道與自行車道，再透過立體通廊連結北基地及南基地南，營造友善的人本環境。

高市府表示，昨天南基地北案動土典禮後，代表特貿三案已全面進入工程階段，高雄市未來將成為南台灣的科技核心與宜居城市。

