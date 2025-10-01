關稅未定 影響傳產業置產

房產專家表示，台美對等關稅未定，對國內傳產業殺傷力有多大仍未知，若台灣對美20%關稅無法降至與日韓相同的15%，對國內傳產業影響大，恐進一步影響中南部企業主在房市置產的意願。

中信房屋總經理張世宗指出，從經濟基本面看，近期台股表現亮眼，加上央行預估今年國內經濟成長率有望達到4.55%，顯示整體經濟景氣穩健，為房市發展提供一定的支撐力，讓不動產市場仍有基本自住買盤支撐。

永慶房屋研展中心副理陳金萍認為，雖然美國對全球的關稅政策正式落地，但台灣的稅率僅暫定在20%、充滿不確定性；由於國內經濟變數仍大，部分屋主對未來的經濟景氣有疑慮，願意降價爭取成交機會。

房產專家分析，由於台美對等關稅仍未拍板，但以目前20%關稅來說，對傳產業衝擊力道不小，以預售市場來說，已有感受部分企業客戶因對美關稅以致購屋縮手，尤其是中南部買方感受最明顯。