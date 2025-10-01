大陸反內卷 不銹鋼價有撐 華新連三月上調300系與316附價

不銹鋼板材上游供應商燁聯、唐榮先前以漲盤或平盤開出10月盤價，華新麗華（1605）昨（30）日開出10月盤價，不銹鋼盤價連三漲。華新指出，10月盤價調漲主要是受到中國大陸「反內卷控量」政策影響，鋼鐵產業供給受到調節，加上主要原料價格走揚，帶動鋼廠生產成本上升，形成不銹鋼價格支撐。

華新10月盤價300系調漲每公噸1,000元，316附價調漲每公噸1,000元，200系及400系維持平盤。華新今年8月以來連續三月調漲300系與316附價盤價，華新指出，8月、9月調漲主要是受到新台幣匯率貶值，以及美國對等關稅大致定案，讓市場觀望、不確定氛圍逐漸消退，有助鋼材需求回溫，另一方面，關鍵不銹鋼原料近期仍持續走揚。

華新、燁輝10月不銹鋼、碳鋼盤價

燁聯、唐榮先前開出10月盤價，前者主力304系列熱冷產品調漲每公噸1,000元，316L系列產品則持平；後者各項產品全面以平盤定調。業者並指出，第4季為傳統旺季，營運有望升溫。

華新強調，在總體經濟方面，由於美國聯準會已於9月啟動降息，有助於刺激市場需求。

針對不銹鋼事業，華新先前表示，台灣市場第3季因美國對等關稅等議題逐漸明確，並隨著鎳價落底，不銹鋼行情有望止跌；大陸不銹鋼在製造業成長動能不足的情況下，持續呈現低迷；而歐洲市場因暑休屬於傳統淡季；預期整體不銹鋼與前一季持平表現。

除了不銹鋼外，碳鋼也漲價。主力單軋廠燁輝10月內銷鍍鋅、烤漆鋼捲每公噸漲500元，11月外銷平盤。燁輝指出，綜合觀察當前鋼市走向，顯示整體需求持續復甦、景氣趨穩，後市正面看待。

燁輝執行副總經理陳維誠表示，隨著美國勞動市場放緩，聯準會基於「風險管理」日宣布降息1碼，且預計年內再降息二次，將溫和帶動資金釋出以活絡經濟。而S&P Global預測，今年全球GDP成長維持2.64%不變，但受惠於美國寬鬆的貨幣政策，估計2026年將回升至2.66%。

不銹鋼業者指出，第4季進入傳統旺季，需求端的機械、化工、家電以及與部分基建項目等，有助於提供剛性需求。另一方面，大陸展開抑制產能政策，包括鋼鐵、水泥等行業已經開始減產，緩解業內的內卷式競爭，有利於後市發展。

另外，國際鎳價穩定在每公噸1.5萬美元區間整理，也提供不銹鋼價在成本穩定的前提下，價格重啟上行格局，走勢醞釀持續向上。



