快訊

菲律賓宿霧外海深夜6.9強震 震源深度11公里

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

淡江大橋通車紅利 興富發淡海破300億大案、首期「新海城」賣逾五成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
總銷上看315億元的「新海城」(圖)，共2,231戶，將分四期推出，目前推出首期C棟、約60億元，二期D棟推案時間未定。記者陳美玲／攝影
總銷上看315億元的「新海城」(圖)，共2,231戶，將分四期推出，目前推出首期C棟、約60億元，二期D棟推案時間未定。記者陳美玲／攝影

新北市淡水新市鎮，今年在淡江大橋合龍，預計2026年上半年通車下，再度成為房市焦點；目前區域除了將通車的淡江大橋，還有去年已動工的「淡北道路」也將有雙向四車道，銜接紅樹林、關渡大橋到大度路，預計2029年底完工再加上已發包的輕軌藍海線二期，以及政府擬斥資333億元打造的淡海科技城，交通、建設更加全面，是否能讓淡水新市鎮房市買氣突圍，值得持續觀察。

目前淡水新市鎮重劃區內最大預售新案為總銷上看315億元、興富發（2542）建設所推的「新海城」，全案開車至淡江大橋約10分鐘左右；至於新成屋部分，「麗寶鐸藝」因位於淡江大橋第一排，據實價登錄資料顯示，全案近一年每坪成交均價約50.1萬元。

新海城專案經理李宗軒表示，自去年10月開賣至今滿一年，銷售率逾六成，目前實價登錄已揭露303戶、約56%，全案每坪開價約42~45萬元，每坪成交均價約38~39萬元，主打二、三房，21~35坪產品，採「低首付」優惠付款、最低訂金和簽約金僅25萬元起。

總銷上看315億元的「新海城」，共2,231戶，將分四期推出，目前推出首期C棟、約60億元，二期D棟推案時間未定，李宗軒指出，全案社區門口就是輕軌紅線V10淡海新市鎮站（第七站），且近吾米（雙語）幼兒園（第五站）、雙語淡海國小（第六站）。

李宗軒表示，再加上全案基地達8,177.5坪大街廓開發面積，共有六棟，明年在輕軌第八站的淡江大橋站通車下，直通林口、青埔、桃園機場，另外走64快速道路還能到新板特區、新莊、台北車站等，交通四通八達，相當便利，因此首期銷售至今，已逾500戶、實價目前揭露303戶，目前雖然房市市況不佳，但每周來人逾30組、周成交約5戶，其中六成為自住買方，且全案（含車位）總價950萬元至1,500萬元，相當適合首購族。

總銷上看315億元的「新海城」，共2,231戶，將分四期推出；全案社區門口就是輕軌紅線V10淡海新市鎮站（第七站），且近第五站的吾米（雙語）幼兒園、第六站雙語淡海國小（圖）。記者陳美玲／攝影
總銷上看315億元的「新海城」，共2,231戶，將分四期推出；全案社區門口就是輕軌紅線V10淡海新市鎮站（第七站），且近第五站的吾米（雙語）幼兒園、第六站雙語淡海國小（圖）。記者陳美玲／攝影
總銷上看315億元的「新海城」，共2,231戶，將分四期推出；全案社區門口就是輕軌紅線V10淡海新市鎮站（第七站，圖），且近第五站的吾米（雙語）幼兒園、第六站雙語淡海國小。陳美玲/攝影
總銷上看315億元的「新海城」，共2,231戶，將分四期推出；全案社區門口就是輕軌紅線V10淡海新市鎮站（第七站，圖），且近第五站的吾米（雙語）幼兒園、第六站雙語淡海國小。陳美玲/攝影
總銷上看315億元的「新海城」，共2,231戶，將分四期推出，目前推出首期C棟、約60億元，二期D棟推案時間未定。圖為現場基地。記者陳美玲／攝影
總銷上看315億元的「新海城」，共2,231戶，將分四期推出，目前推出首期C棟、約60億元，二期D棟推案時間未定。圖為現場基地。記者陳美玲／攝影
新北市淡水新市鎮，今年在淡江大橋合龍，預計2026年上半年通車下，再度成為房市焦點；目前區域除了將通車的淡江大橋，還有去年已動工的「淡北道路」也將有雙向四車道，銜接紅樹林、關渡大橋到大度路，預計2029年底完工再加上已發包的輕軌藍海線二期，以及政府擬斥資333億元打造的淡海科技城，交通、建設更加全面。陳美玲/攝影
新北市淡水新市鎮，今年在淡江大橋合龍，預計2026年上半年通車下，再度成為房市焦點；目前區域除了將通車的淡江大橋，還有去年已動工的「淡北道路」也將有雙向四車道，銜接紅樹林、關渡大橋到大度路，預計2029年底完工再加上已發包的輕軌藍海線二期，以及政府擬斥資333億元打造的淡海科技城，交通、建設更加全面。陳美玲/攝影
新北市淡水新市鎮，今年在淡江大橋合龍，預計2026年上半年通車下，再度成為房市焦點；目前區域除了將通車的淡江大橋，還有去年已動工的「淡北道路」(圖)也將有雙向四車道，銜接紅樹林、關渡大橋到大度路，預計2029年底完工再加上已發包的輕軌藍海線二期，以及政府擬斥資333億元打造的淡海科技城，交通、建設更加全面。興富發建設提供
新北市淡水新市鎮，今年在淡江大橋合龍，預計2026年上半年通車下，再度成為房市焦點；目前區域除了將通車的淡江大橋，還有去年已動工的「淡北道路」(圖)也將有雙向四車道，銜接紅樹林、關渡大橋到大度路，預計2029年底完工再加上已發包的輕軌藍海線二期，以及政府擬斥資333億元打造的淡海科技城，交通、建設更加全面。興富發建設提供

淡江大橋 輕軌 興富發

延伸閱讀

新北淡水藝術嘉年華登場 踩街共賞淡江大橋之美

獨／台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的3件怪事

新北：淡江大橋是公共財 商標若審核通過會提異議

淡江大橋申請註冊商標權 侯友宜：保留異議

相關新聞

淡江大橋通車紅利 興富發淡海破300億大案、首期「新海城」賣逾五成

新北市淡水新市鎮，今年在淡江大橋合龍，預計2026年上半年通車下，再度成為房市焦點；目前區域除了將通車的淡江大橋，還有去...

興富發台南案開出有感讓利價 九份子重劃區重見2022年3字頭

搶買氣，興富發（2542）再出招，集團位於台南九份子重劃區的建案「悦讀耶魯」，928檔期正式登場，個案打出廣告戶讓利兩成...

遠百周年慶衝業績增5% 總座：台中開第二店 「要看緣分」

遠百（2903）周年慶即將開跑，遠百總經理徐雪芳30日表示，遠百將會「樂觀進取」面對今年零售業的挑戰。為此，今年周年慶檔...

興富發淡海推案正式公開 業者喊「橋通了，人來了」

由興富發（2542）投資興建的淡海新市鎮指標大案「新海城」，30日正式公開，隨著淡江大橋9/16合龍，預計明年5月通車...

國揚集團攜手高市府、台電斥資237億元 特貿三公辦都更動土

高雄亞灣區公辦都市更新再添里程碑，國揚（2505）集團旗下星紀元公司攜手高雄市政府、台電，斥資237億元共同推動的「特貿...

擴大預鑄技術應用 國家住都中心與日本大成建設簽署 MOU

國家住都中心於30日赴日本參訪，並與知名綜合建設企業—「大成建設株式會社」（以下簡稱大成建設）簽署合作意向書（MOU），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。