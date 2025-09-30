淡江大橋通車紅利 興富發淡海破300億大案、首期「新海城」賣逾五成
新北市淡水新市鎮，今年在淡江大橋合龍，預計2026年上半年通車下，再度成為房市焦點；目前區域除了將通車的淡江大橋，還有去年已動工的「淡北道路」也將有雙向四車道，銜接紅樹林、關渡大橋到大度路，預計2029年底完工再加上已發包的輕軌藍海線二期，以及政府擬斥資333億元打造的淡海科技城，交通、建設更加全面，是否能讓淡水新市鎮房市買氣突圍，值得持續觀察。
目前淡水新市鎮重劃區內最大預售新案為總銷上看315億元、興富發（2542）建設所推的「新海城」，全案開車至淡江大橋約10分鐘左右；至於新成屋部分，「麗寶鐸藝」因位於淡江大橋第一排，據實價登錄資料顯示，全案近一年每坪成交均價約50.1萬元。
新海城專案經理李宗軒表示，自去年10月開賣至今滿一年，銷售率逾六成，目前實價登錄已揭露303戶、約56%，全案每坪開價約42~45萬元，每坪成交均價約38~39萬元，主打二、三房，21~35坪產品，採「低首付」優惠付款、最低訂金和簽約金僅25萬元起。
總銷上看315億元的「新海城」，共2,231戶，將分四期推出，目前推出首期C棟、約60億元，二期D棟推案時間未定，李宗軒指出，全案社區門口就是輕軌紅線V10淡海新市鎮站（第七站），且近吾米（雙語）幼兒園（第五站）、雙語淡海國小（第六站）。
李宗軒表示，再加上全案基地達8,177.5坪大街廓開發面積，共有六棟，明年在輕軌第八站的淡江大橋站通車下，直通林口、青埔、桃園機場，另外走64快速道路還能到新板特區、新莊、台北車站等，交通四通八達，相當便利，因此首期銷售至今，已逾500戶、實價目前揭露303戶，目前雖然房市市況不佳，但每周來人逾30組、周成交約5戶，其中六成為自住買方，且全案（含車位）總價950萬元至1,500萬元，相當適合首購族。
