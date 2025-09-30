回應健亞8,000萬股私募案 健喬：期望開啟溝通合作大門

面對健亞（4130）30日召開董事會辦理之私募普通股案，健喬（4114）回應，此次公開收購健亞旨在促進並深化與健亞的長期合作，共同強化台灣藥品供應的韌性。對於未來的合作計畫，健喬一直保持開放態度，願意與健亞公司展開良性溝通對話，為未來的合作開啟良好的互動契機。

健喬表示，公司高度認同健亞多年來在研發與製造方面的深耕與努力，也認同其為台灣製藥業之重要資產，因此雙方在經營理念上亦無顯著差異，且健亞有健喬集團各廠所沒有的注射劑型產線，在地緣上均座落於新竹湖口工業區，合作後，在人員培育及資源共享之基礎上，均可望提升效率及競爭力，對製藥產能與員工帶來正面之影響。

健喬指出，相信加速台灣製藥產業的整合，發揮綜效，不僅能進一步提升本土製藥產業的競爭力，更是確保生技製藥產業韌性、推動國際化的重要一步。

健喬表示，健亞公司於9月30日召開董事會，決議辦理私募普通股案以引進資金與策略投資人，私募股數最高可達80,000,000股。惟查健亞目前已發行股數為114,887,530，其擬發行最高之私募股數幾近達目前已發行股數之七成，不僅原股東之股權將大幅遭受稀釋，也可能造成每股盈餘下降，而該等龐大資金募集之必要性及合理性，亦不明確。且所謂策略性投資人係藉其經驗、技術、知識等，以「協助」公司提高技術、改良品質、降低成本等效益之個人或法人，惟如健亞全數發行私募股數予該投資人，該投資人不僅將成為健亞第一大股東，甚至可能主導健亞之營運，似與私募引進策略性投資人之目的背道而馳。健亞公司為何於此時突引進如此龐大之私募案？其預計之資金用途與效益為何？其計畫是否合理？擬引進之投資人為何？該投資人是否符合策略性投資人之定義？抑是將來可能發生公司營運之改變？實有必要為詳盡之說明，以釋廣大股東之疑慮。

健喬表示，公司對健亞之公開收購案將於10月7日下午3點30分截止，鼓勵股東把握機會踴躍參與應賣，共同支持由具策略影響力且致力維護股東權益之健喬收購健亞股權。