快訊

菲律賓宿霧外海深夜6.9強震 震源深度11公里

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

回應健亞8,000萬股私募案 健喬：期望開啟溝通合作大門

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

面對健亞（4130）30日召開董事會辦理之私募普通股案，健喬（4114）回應，此次公開收購健亞旨在促進並深化與健亞的長期合作，共同強化台灣藥品供應的韌性。對於未來的合作計畫，健喬一直保持開放態度，願意與健亞公司展開良性溝通對話，為未來的合作開啟良好的互動契機。

健喬表示，公司高度認同健亞多年來在研發與製造方面的深耕與努力，也認同其為台灣製藥業之重要資產，因此雙方在經營理念上亦無顯著差異，且健亞有健喬集團各廠所沒有的注射劑型產線，在地緣上均座落於新竹湖口工業區，合作後，在人員培育及資源共享之基礎上，均可望提升效率及競爭力，對製藥產能與員工帶來正面之影響。

健喬指出，相信加速台灣製藥產業的整合，發揮綜效，不僅能進一步提升本土製藥產業的競爭力，更是確保生技製藥產業韌性、推動國際化的重要一步。

健喬表示，健亞公司於9月30日召開董事會，決議辦理私募普通股案以引進資金與策略投資人，私募股數最高可達80,000,000股。惟查健亞目前已發行股數為114,887,530，其擬發行最高之私募股數幾近達目前已發行股數之七成，不僅原股東之股權將大幅遭受稀釋，也可能造成每股盈餘下降，而該等龐大資金募集之必要性及合理性，亦不明確。且所謂策略性投資人係藉其經驗、技術、知識等，以「協助」公司提高技術、改良品質、降低成本等效益之個人或法人，惟如健亞全數發行私募股數予該投資人，該投資人不僅將成為健亞第一大股東，甚至可能主導健亞之營運，似與私募引進策略性投資人之目的背道而馳。健亞公司為何於此時突引進如此龐大之私募案？其預計之資金用途與效益為何？其計畫是否合理？擬引進之投資人為何？該投資人是否符合策略性投資人之定義？抑是將來可能發生公司營運之改變？實有必要為詳盡之說明，以釋廣大股東之疑慮。

健喬表示，公司對健亞之公開收購案將於10月7日下午3點30分截止，鼓勵股東把握機會踴躍參與應賣，共同支持由具策略影響力且致力維護股東權益之健喬收購健亞股權。

股東

延伸閱讀

反制健喬公開收購 健亞將辦理不超過8000萬股私募案引進策略夥伴

國巨公開收購茂達股數達最低標準 收購條件已成就

90歲老婦跌下床起不了身...倒臥地板2天呻吟 警消破門救援急送醫

健喬非合意收購健亞 健亞董座陳正發表致全體股東一封信回應

相關新聞

淡江大橋通車紅利 興富發淡海破300億大案、首期「新海城」賣逾五成

新北市淡水新市鎮，今年在淡江大橋合龍，預計2026年上半年通車下，再度成為房市焦點；目前區域除了將通車的淡江大橋，還有去...

興富發台南案開出有感讓利價 九份子重劃區重見2022年3字頭

搶買氣，興富發（2542）再出招，集團位於台南九份子重劃區的建案「悦讀耶魯」，928檔期正式登場，個案打出廣告戶讓利兩成...

遠百周年慶衝業績增5% 總座：台中開第二店 「要看緣分」

遠百（2903）周年慶即將開跑，遠百總經理徐雪芳30日表示，遠百將會「樂觀進取」面對今年零售業的挑戰。為此，今年周年慶檔...

興富發淡海推案正式公開 業者喊「橋通了，人來了」

由興富發（2542）投資興建的淡海新市鎮指標大案「新海城」，30日正式公開，隨著淡江大橋9/16合龍，預計明年5月通車...

國揚集團攜手高市府、台電斥資237億元 特貿三公辦都更動土

高雄亞灣區公辦都市更新再添里程碑，國揚（2505）集團旗下星紀元公司攜手高雄市政府、台電，斥資237億元共同推動的「特貿...

擴大預鑄技術應用 國家住都中心與日本大成建設簽署 MOU

國家住都中心於30日赴日本參訪，並與知名綜合建設企業—「大成建設株式會社」（以下簡稱大成建設）簽署合作意向書（MOU），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。