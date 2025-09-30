趨勢觀察／鴻海董事長劉揚偉 導入AI競爭力大躍進

人工智慧（AI）浪潮興起，並影響到各行各業，鴻海（2317）董事長劉揚偉認為，AI不是要讓工程師失業，而是把許多重複性工作交給AI處理，工程師可以去做更有創意的事情，這是企業導入AI的目的之一。

積極學習 精益求精

他認為，AI不應該只是一種技術，而應該是利用AI重新設計企業的營運模式。企業主應該積極學習如何與AI互動，了解AI在自身產業與流程中的最佳切入點，才能真正將AI從目前全球最熱門的話題，轉化為企業本身的競爭力。

以鴻海來說，為何要在生產上面導入AI？劉揚偉說，鴻海是提供製造服務的公司，在本業上一定要精益求精，保持領先，維持優勢與地位，這是最重要的，希望做出來的東西是世界一流的產品。

鴻海的工廠，一開始是1.0時代，是完全靠人，利用人力來追蹤數據，優化生產流程，避免營運浪費。後來進入2.0數位化時代，導入數位的基礎分析及優化方案，提升生產效率。

隨著生成式AI（GAI）興起，帶動工廠進入3.0時代，透過AI工具與大語言模型（LLM）來賦能工廠的智慧流程。劉揚偉說，若是在生產線上，沒有AI的框架，就只是一般的自動化工廠，讓機器設備自己去生產這些東西，但是做得好嗎？設備彼此之間要怎麼樣來協調呢？怎麼樣可以讓生產線的效能最大化呢？

他舉例說，以前鴻海要建立一個生產線，大部分都是請工業工程師（IE）、製造工程師來設計生產線，設計完了之後，真正的改善才開始，透過ECRS（刪除、合併、重新排序、簡化）的方式不斷地改善，過去大概是IE設計出來之後，假設生產線需要100人，可能三個月之後變成需要70人，半年之後是50人，這就是半年間不斷改善，可是半年間這花了很多錢，若是透過AI，一開始只需要70人或60人，三個月後只要50人或40人，就可以節省很多錢。

劉揚偉指出，利用AI來做工廠模擬，可以提升效率，節省龐大支出。同時，AI可以很快把工廠設備的參數調到八成的水準，但是最後兩成要靠老師傅的經驗，以前是從零到80%，全靠老師傅的經驗，但這是浪費時間，用了AI之後，一下子可以跳到80%的水準，然後老師傅利用自己的經驗，調整到100%。可以看出，AI是來協助工廠人員快速達到成熟階段，但是無法取代很有經驗的技術人員。

改善營運 事半功倍

至於其他案例，劉揚偉說，以模具來說，例如做塑膠成型，需要溫度並包含很多係數，透過AI可以很快調校到差不多，讓塑膠模具上面的縐摺達到最小，厚度也最平均，過去這些都是老師傅在做，使用AI之後，可以很快做到八成水準，剩下兩成還是要老師傅的調校。

鴻海是模具公司起家，擁有很多CNC機台，做機械加工的切削，剛開始可切3,600秒，最後只用了1,200秒，經過不斷改善，變成1,200秒，他說，「這個會差很多很多」，過去都靠人不斷地試驗，利用AI後，可以儲存人的經驗與知識，還可以繼續增強其功能，AI在這方面非常有用。

而且AI不僅可以用在生產，也可以用在採購與營運，劉揚偉指出，鴻海每年總費用高達約2,250億元，透過生成式AI，每年可節省約100億元，這對整體營運效率帶來實質上的助益。

若是應用在採購上，他說，鴻海服務眾多客戶，每家都有自己獨立的料號系統，導致明明是同一種料件，在系統中卻出現多種料號，造成採購價格不一等問題。甚至發生同樣的料件已經有庫存，卻因系統無法識別不同料號，而重複採購。透過生成式AI比對與優化，可以有效解決，這類跨系統料號的一致性問題。由以上例子都可以看出，AI是如何協助企業提升競爭力。