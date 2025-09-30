量子思惟／三階頻率調整 凝聚組織共識

領導者在面對各種情境與挑戰時，如何獲得組織成員的共識，取決於領導者本身的經驗與調適能力，自我調適能力愈強，應對挑戰時的韌性也愈強。若是堅持以一貫的領導風格，或過度以自我為中心的態度，堅持己見而不知變通與轉折，則往往容易形成溝通障礙。因為優秀的個人能力，並不等同於優秀的領導能力。

以量子力學的觀點，頻率（frequency）又稱周率，是物理學上描述某具規律周期性的現象或事件。

在量子領導思維上，則將之引申為一種具備能量意識的狀態，而偉大的發明家阿爾伯特・愛因斯坦（Albert Einstein），早於1905年的論文中，即提出能量與頻率具有對應關係的觀點。

在量子理論觀點下的領導思維，領導者若是能夠透過引導的方式，讓組織成員之間彼此的頻率相近或一致，就如同收音機的調頻原理，讓意識能量透過頻率而產生連結，進而產生力量。如此一來，上令自然能夠下達，而同頻必然能夠共振。

筆者以曾經臨危受命，空降前往一個長官眼中所謂的有問題分行，最後透過以下三階段的過程，順利轉虧為盈並達成年度預算目標為例，簡要說明透過三個階段以凝聚共識之實務做法供參。

一、調頻階段：尋求共識

此時期組織普遍存在對立、矛盾與衝突的氛圍，因此，穩定軍心與坦誠溝通為首要任務。

「異中求同」是此階段的特徵與要務，可透過開誠布公方式，以「我們是不是放下爭執，將精力專注在業務上」的提議，重新聚焦並建立新共識。

二、定頻階段：產生共識

此時期組織普遍存在懷疑、觀望與等待的氛圍，因此，釋疑解惑與建立共識為重中之重。

「同中求進」是此階段的特徵與要務，可透過「相信我們的方向是一致的，就是達成年度預算目標」的明確方向，引導組織趨力朝目標邁進。

三、升頻階段：提升共識

此時期組織普遍存在「拿香跟拜（台語）」氛圍，應把握情勢趁勢而為，以打蛇隨棍上之勢藉力使力。

「進中求精」是此階段的特徵與要務，可透過「或許我們可以讓總行刮目相看，要不然我們來試試看，能不能衝破年度目標」，誘導成員引爆士氣。

俗話說：「見人說人話，見鬼說鬼話」這句話原意是指見到人就說符合人情世故的談話，見到鬼就說符合鬼的語言。它的含義是指根據不同的對象來調整自己的言行方式，是一種強調靈活應變的處世策略。

這也是談判學中的「觀點取替」，簡單說就是設身處地以他人的觀點來思考。

新世代領導者，在面對挑戰時，應留意頻率的調整，以驅使意識與能量產生連結，並產生正向關係。透過對於組織頻率的調整，領導將不再僅是一門技術，更是引領組織產出巨大能量的高深藝術。