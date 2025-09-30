快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

量子思惟／三階頻率調整 凝聚組織共識

經濟日報／ 李慶芳、鐘志明（國立雲林科技大學企管系教授、國立高雄科技大學企管系兼任助理教授）

領導者在面對各種情境與挑戰時，如何獲得組織成員的共識，取決於領導者本身的經驗與調適能力，自我調適能力愈強，應對挑戰時的韌性也愈強。若是堅持以一貫的領導風格，或過度以自我為中心的態度，堅持己見而不知變通與轉折，則往往容易形成溝通障礙。因為優秀的個人能力，並不等同於優秀的領導能力。

以量子力學的觀點，頻率（frequency）又稱周率，是物理學上描述某具規律周期性的現象或事件。

在量子領導思維上，則將之引申為一種具備能量意識的狀態，而偉大的發明家阿爾伯特・愛因斯坦（Albert Einstein），早於1905年的論文中，即提出能量與頻率具有對應關係的觀點。

在量子理論觀點下的領導思維，領導者若是能夠透過引導的方式，讓組織成員之間彼此的頻率相近或一致，就如同收音機的調頻原理，讓意識能量透過頻率而產生連結，進而產生力量。如此一來，上令自然能夠下達，而同頻必然能夠共振。

筆者以曾經臨危受命，空降前往一個長官眼中所謂的有問題分行，最後透過以下三階段的過程，順利轉虧為盈並達成年度預算目標為例，簡要說明透過三個階段以凝聚共識之實務做法供參。

一、調頻階段：尋求共識

此時期組織普遍存在對立、矛盾與衝突的氛圍，因此，穩定軍心與坦誠溝通為首要任務。

「異中求同」是此階段的特徵與要務，可透過開誠布公方式，以「我們是不是放下爭執，將精力專注在業務上」的提議，重新聚焦並建立新共識。

二、定頻階段：產生共識

此時期組織普遍存在懷疑、觀望與等待的氛圍，因此，釋疑解惑與建立共識為重中之重。

「同中求進」是此階段的特徵與要務，可透過「相信我們的方向是一致的，就是達成年度預算目標」的明確方向，引導組織趨力朝目標邁進。

三、升頻階段：提升共識

此時期組織普遍存在「拿香跟拜（台語）」氛圍，應把握情勢趁勢而為，以打蛇隨棍上之勢藉力使力。

「進中求精」是此階段的特徵與要務，可透過「或許我們可以讓總行刮目相看，要不然我們來試試看，能不能衝破年度目標」，誘導成員引爆士氣。

俗話說：「見人說人話，見鬼說鬼話」這句話原意是指見到人就說符合人情世故的談話，見到鬼就說符合鬼的語言。它的含義是指根據不同的對象來調整自己的言行方式，是一種強調靈活應變的處世策略。

這也是談判學中的「觀點取替」，簡單說就是設身處地以他人的觀點來思考。

新世代領導者，在面對挑戰時，應留意頻率的調整，以驅使意識與能量產生連結，並產生正向關係。透過對於組織頻率的調整，領導將不再僅是一門技術，更是引領組織產出巨大能量的高深藝術。

領導者 巨大 愛因斯坦

延伸閱讀

安徽經濟總量跨2兆 成經濟大省

量子人工智能 上海成立聯盟布局

不是AI晶片！外媒看好「第二個輝達」是它 挑戰量子計算市場霸主

台英簽署半導體培力 MOU 強化化合物半導體與量子技術合作

相關新聞

貨櫃三雄開闢亞洲新航線 陸出口貨量轉至東南亞…在市況大好前搶先卡位

全球海運供應鏈板塊大挪移，原本從大陸出口的貨量，逐漸移轉至東南亞，導致近期亞洲區間市場需求強勁。因應此大勢，貨櫃三雄長榮...

台灣貨櫃輪業者擁「在地優勢」 可望寡占市場

亞洲近洋線市場風華再現，台灣貨櫃輪業者對於近洋線碼頭、物流及各種關稅制度及文化，相對熟稔，在新一輪搶近洋線大戰中，貨櫃三...

健亞辦私募 要找「白衣騎士」

健亞引白衣騎士，反制健喬收購。健亞昨（30）日宣布，將辦理私募案、發行股數將占增資後股本的四成以上，健亞有望迎來新的第一...

大陸反內卷 不銹鋼價有撐 華新連三月上調300系與316附價

不銹鋼板材上游供應商燁聯、唐榮先前以漲盤或平盤開出10月盤價，華新麗華昨（30）日開出10月盤價，不銹鋼盤價連三漲。華新...

關稅未定 影響傳產業置產

房產專家表示，台美對等關稅未定，對國內傳產業殺傷力有多大仍未知，若台灣對美20%關稅無法降至與日韓相同的15%，對國內傳...

國揚高雄公辦都更案 動土

國揚集團旗下星紀元公司攜手高雄市政府、台電，斥資237億元共同推動的「特貿三南基地北公辦都更案」昨（30）日動土，全案總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。