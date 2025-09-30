古書今贏／創造價值 脫穎而出

對跨入職場的人來說，大概會有兩種心情，一是戰戰兢兢，一是躍躍欲試；依照馬斯婁的需要層級理論，如能滿足經濟、安全、愛、自尊等基本要求，更能一展所長，獲得自我實現和存在價值滿足，將是職場中人最大的盼望。

職場中人希望一展所長，受到欣賞重用，屬於常理，但有時「用錯地方」比「沒本事」更要命。

《列子．說符》魯國施氏有兩個兒子，一個被齊侯任命當諸公子的老師，另一個被楚王任命為軍正。

鄰居孟氏同樣有兩個兒子，學問能力和施氏的兒子相當，偏偏家境困頓，於是向施氏請教，聽完後有學問的兒子到秦國，懂兵法的到衛國，結果一個被去勢，一個被斷腳，父子認為遭到愚弄，於是登門問罪。

施氏聽完回答：兩家出現完全不同的結果，不是你兒子學錯了，而是時機不當也用錯地方；秦王倡議富國強兵，你兒子告訴他要實施仁義；宋國是小國，最重要的是明哲保身，你兒子卻告訴他如何強兵，豈不是自找罪受？

進入職場，光靠能力和自信還不夠，若方向錯誤、時機失當，雖然不像孟氏的兩個兒子出大狀況，但乃須做好自我檢視，了解匹配性，汲取經驗，洞察趨勢，才能受到信賴重用。若僅僅才疏「氣」大，則會被認為言過其實，最終無用武之地。

再者，大多數人較容易安於現狀，只擔心出錯，不想扛責任，卻又抱怨不受重視，實在沒道理；掌握被動到主動的關鍵，進行心理素質提升和行動轉換，才會有回饋佳機。

心理素質仰賴「洞悉和克制」，不是忍耐和苦撐；包含：深入認知事務來龍去脈，清楚區分「常規和變異」，面對挫折壓力，保持平穩冷靜和良好韌性，以正面思維進行情緒管理，採取恆久的解決對策。

行動實踐不是埋頭苦幹或是橫衝直撞，而是抬頭全面觀看，兼具知識邏輯和人性關懷，從坐而言到起而行：

一、從做得好到能做好

若只是聽命行事「做得好」，把主管交代的事做完，頂多是「好用的工具」，若能將經驗內化進行優化，從「聽懂會做」到「能做且更好」，就不會變成聽話的機器人。

二、有好動機作出好貢獻

先求如何作出貢獻，絕不斤斤計較；觀察組織流程，進行關鍵排序梳理，從中補好缺口，圓滿完成任務，促進效能提升，讓組織成員從中獲益，創造出更高價值。

三、主動關心團隊互助

真正的英雄，不沉浸個人主義，謙遜又有影響力，透過深度匯談，了解利害關係者真正的想法和關心的議題，引導所有人成為英雄聯盟，所有付出不會變成白努力。

職場中人，如能做到：從「等待安排和完成任務」朝向「創造價值和作出貢獻」，不僅融入團隊，更會脫穎而出，贏得人生舞台。