法眼觀天下／迎戰美國暫扣令 企業的必考題

依據《1930年關稅法》第307條，凡涉及強迫勞動、囚工或契約奴工的商品，一律禁止進口美國。美國海關與邊境保護局（CBP）如接獲合理資訊，即可發布「暫扣令」（Withhold Release Order,WRO），要求各港口扣留貨物。

此舉將產生重大的法律效果：一旦WRO生效，貨物在美境內即失去通關權，進口商或製造商須承擔舉證責任，在限定時間內提交足以說服CBP的證據，證明產品並未涉及強迫勞動。換言之，WRO是一種「推定違法」的行政措施，企業必須提出正面證據方能消除疑慮，否則貨物將被拒絕入境或強制退運。

《聯邦法規》明確要求，進口商須於進口日起三個月內提交「可允許入境之證明」。證明內容涵蓋經宣誓的聲明書、原料來源文件、加工廠名單與契約、工人工資與工時紀錄、生產與檢驗日誌、運輸與報關單據，以及第三方獨立稽核報告。

這些資料必須能形成一條完整的「供應鏈證據鏈」，覆蓋自原料到成品的每一環節。若證據不足，CBP可據此發布「排除令」，貨物將不得進口，並須由企業自費退運。

若企業不服排除決定，可在180天內提出「行政抗議」，由CBP總署再行審查。抗議的重點在於補強原先不足的證據，並針對CBP指出的疑點提出具體回應。若抗議仍遭駁回，進口商可向美國國際貿易法院（CIT）提起訴訟，請求依《行政程序法》審查CBP的決定是否缺乏實質證據或屬裁量濫用。然而，CIT程序往往曠日廢時，貨物在此期間仍遭扣留，對企業的財務與供應鏈都將造成嚴重衝擊。

此外，企業亦可主動申請修改或撤銷既有的WRO。此類申請必須提出更完整的證據，證明已徹底排除強迫勞動風險，並建立防範再發的監督機制。這往往意味著企業必須展開實質整改，例如補償工人遭不當扣除的薪資或中介費、改善宿舍與工作條件，並由第三方獨立稽核確認。只有當CBP對改善成果與佐證資料「滿意」時，才可能撤銷或修改暫扣令。

以日本品牌優衣庫（Uniqlo）為例，其在遭遇WRO時，雖提交文件證明棉花來源於美國及澳洲，卻因無法提供後續紡紗、織布與縫製工序的工人紀錄與相關文件，最終抗議遭駁回，貨物被拒絕入境。此案說明，僅能證明原料來源遠遠不足，整個供應鏈的全程透明度才是審查核心。

相較之下，馬來西亞頂級手套公司Top Glove在遭WRO後，立即展開整改，包括退還外籍工人中介費、改善勞動條件，並委託獨立稽核機構進行審核。CBP在審閱後認定該公司已消除強迫勞動跡象，最終撤銷禁令。此一成功經驗證明，與其耗時於法律程序的爭辯，不如透過實質改善並輔以第三方驗證，更能有效恢復市場准入。

台灣企業若遭美國課以WRO，應將其視為市場准入的「終極測試」。一方面，必須嚴格掌握程序時限，確保在三個月內提交完整的供應鏈證據，並在必要時於法定期限內提出抗議或訴訟；另一方面，更應及早進行供應鏈盤點，備妥涵蓋原料、加工流程與勞工條件的完整文件鏈，並以具體行動展現整改決心。

暫扣令不只是關務爭議，而是對企業供應鏈透明度與勞工治理的實質檢驗。企業能否在短時間內提出可信的證據並配合整改，將直接決定其能否維持美國市場的准入資格。對台灣廠商而言，這不只是合規問題，而是攸關品牌聲譽與長期競爭力的存亡之道。