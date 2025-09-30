富邦媒momo聯播網上線三個月 累積逾2000家品牌客戶採用

電商進入下半年購物旺季，精確行銷並吸引顧客購物是旺季成敗關鍵。富邦媒（8454）旗下智慧廣告平台momo Ads今年5月推出「momo聯播網」以來，透過整合momo龐大的搜尋、瀏覽與購物數據，一鍵延伸至Meta旗下平台，上線三個月累積超過2,000家品牌導入，ROAS（廣告投資報酬率）增長近50%。

富邦媒指出，「momo聯播網」獲多家產業品牌快速採用。在保健食品領域，品牌選擇將站內搜尋與購物行為數據延伸至社群平台，讓消費者在日常瀏覽時就能接收到訊息，三個月內訂單數提升逾四成。居家清潔品牌以新品上市為契機，先在站外創造大規模曝光，再導流至站內加強轉化，使ROAS躍升至原本的2.5倍。時尚女裝則以站內「熱搜關鍵字」作為選品依據，搭配檔期節奏與簡潔優惠訊息，在相同預算下，ROAS近翻倍成長，

富邦媒體科技總經理谷元宏表示，Amazon證明零售媒體廣告（RMN）能幫助品牌更精準找到新客、帶來穩定成長。台灣市場同樣面臨流量成本高漲的挑戰，momo聯播網的目標，以第一方數據和站內+站外一體化投放，讓品牌主在旺季用有限預算就能創造更大效益。