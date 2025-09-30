興富發台南案開出有感讓利價 九份子重劃區重見2022年3字頭

搶買氣，興富發（2542）再出招，集團位於台南九份子重劃區的建案「悦讀耶魯」，928檔期正式登場，個案打出廣告戶讓利兩成，最低每坪31.9萬元起，重回2022年水準，限量40戶開賣。

興富發執行長林志龍指出，台南九份子重劃區是台南最適宜的重劃區之一，該區以「國際低碳示範特區」為定位，規劃低碳社區、完善交通與優質學區，吸引科技人才與新創企業移居。

他表示，區域位於市區與產業帶交界，除了交通方便、擁有南科等五大科技園區產業利多，最特別的是，區域還保有黑面琵鷺及紅樹林保護區珍貴自然生態，生活圈環境有如美國西雅圖，集自然景觀、教育、綠能於一身。

而為了延續綠水生態的發展特性，九份子重劃區內除了一般民眾自建的私有住宅須符合規定，其它大型建案推廣包含集合式住宅都必須符合建築銀級綠標章，公共設施更必須符合鑽石級綠建築標章。

九份子重劃區也有相當高的綠覆比例規定，如住宅用地綠覆率至少有30%、校園用地綠覆率則達50%。融入現代化的低碳環保設計，除了上述的高綠覆比例外，當地也設有相當多處的生態公園、自行車及散步步道等等。

除了環境佳，當地也擁有九年一貫雙語學區-九份子國中小學，還有台南首創「水陸訓練運動園區」安南水上訓練中心和安南全民運動館，提供親子共遊與日常運動。

林志龍指出，九份子重劃區交通利多不少，其中台南都會區北外環道路經過此區，未來全線通車，從九份子重劃區出發，透過台南「三橫三縱」交通路網，可以輕鬆完成大台南1小時生活圈。

北外環快速道路目前其中的第1、3期北外環快速道路已完工通車，全線預計2027年底完工，全線完工後，從九份子前往南科僅需約15分鐘車程。

悦讀耶魯位於安南區九份子大道，基地約2,183坪，四面臨路，規畫興建地上24樓、地下5樓， 2~3房產品，公設規畫氣派大廳、日系選書台灣蔦屋閱覽室、Lounge Bar、視聽電影院、健身房、露天星空游泳池等，總銷約97億元。