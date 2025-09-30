4大房仲9月交易量分歧 3家年月雙減永慶逆勢走揚

國內4大房仲9月交易量出爐，結果呈現分歧，永慶房屋在新青安鬆綁、自住需求支撐帶動下，年月雙增，其餘3大房仲台灣房屋、住商機構、中信房屋皆較去年同期減少2成以上，出現年月雙減，反映限貸令上路1年後，市場買氣仍受壓抑。

永慶房屋9月房市交易量月增4%，為連續2個月小幅正成長，年增3%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，8月適逢暑假，為傳統房市淡季，而9月在房市政策稍微鬆綁後，民眾購屋信心受激勵，讓觀望氛圍略為緩解，看屋意願有增加趨勢。

另一方面，雖然美國總統川普關稅政策落地，但台灣稅率仍有不確定性，讓部分屋主對於未來經濟景氣有疑慮，願意降價爭取成交機會。

陳金萍指出，9月行政院拍板，將新青安貸款排除在銀行法第72條之2放款比率限制之外，讓銀行可釋放更多放款量能，首購族在貸款取得上不再受限，進而提高購屋意願，但要落實到實際成交，仍需要一段時間檢驗，有待第4季持續觀察。

台灣房屋9月交易量月減3.8%，年減20.4%。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，各縣市買氣表現皆較8月疲弱，限貸令上路1年來，各地交易哀鴻遍野；不過10月將進入傳統購屋旺季，雖限貸令未完全鬆綁，目前政策友善新青安，也為新青安貸款開快速通關，第4季仍是低總價小宅產品當道，房市仍是首購族的天下。

住商機構統計旗下加盟店成交件數，9月全台月減5.8%、年減22.2%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，9月央行理監事會成為市場矚目焦點，許多賣方態度觀望，買方貸款仍陷入困境，雖然行政院讓新青安貸款排除在銀行法第72條之2規定之外，但挹注有限，交易量欲大不易。

中信房屋統計內部成交件數，9月全台交易量月減約6.9%，年減約27.6%。中信房屋總經理張世宗指出，一方面是受民俗月影響，民眾簽約日期可能延後，另一方面，當前房市仍處於築底階段，市場買盤以自住客與首購族為主力，多數民眾對房價回落仍有期待，追價意願偏低，交易量自然難以回升。

展望後市，張世宗表示，有鑒於現行房市信用管制已有成效，未來不排除有彈性調整的可能性，後續房市需持續關注央行政策與貸款環境的變化。