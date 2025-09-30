遠百周年慶衝業績增5% 總座：台中開第二店 「要看緣分」

遠百（2903）周年慶即將開跑，遠百總經理徐雪芳30日表示，遠百將會「樂觀進取」面對今年零售業的挑戰。為此，今年周年慶檔期加大回饋力道，以吸引消費者回流，全台13家分店周年慶檔期業績目標為力拚3至5%以上的成長。

林彰豊表示，今年遠百前九個月維持3%左右的成長，對全年業績仍抱持樂觀態度，而第4季重頭戲周年慶檔期適逢政府普發現金，更有望帶動民眾消費意願，對業績有很好的激勵效果，廠商也規劃「現金放大術」，期望提升獲利動能向上。

遠百指出，先前政府普發6,000元振興券時，帶動遠百業績成長5%以上，並且多使用於男裝球鞋與化妝品。看好本次普發現金一萬元，民眾有很大機率運用在民生消費，帶動百貨買氣。

對於台中新光三越的復業，徐雪芳表示「樂觀看待」，兩家百貨加總幾乎涵括所有大牌，唯有兩家群聚效應才能吸引更多人流，以及補足彼此的商品結構，打造「共榮商圈」。

她也指出，台中商圈集客力強，除了能吸納中彰投客群，又有越來越多家新商場開出，遠百未來不排除在台中開出第二店，但仍須「看緣分」，有好的機緣與地緣條件就有可能性。

此外，受惠於精品改裝效益與台中新光三越分流客群，台中大遠百前三季業績成長12至13%，且第一波周年慶帶動業績至少7至8%成長，其中表現最好的是精品如香奈兒、愛馬仕、LV等。

遠百表示，看準年輕族群對時尚趨勢的敏銳度與消費潛力，遠百信義A13引進多家獨家櫃位，打造話題新亮點。透過品牌多元化與風格創新，期望吸引更多年輕客層進店體驗，帶動整體業績成長；板橋大遠百Vivienne Westwood搶在周年慶前開幕，10月16日~11月4日歡慶開幕擴大品牌日，單筆消費1萬元現抵1,000元，可累抵、滿2萬元贈限量珠寶盒乙份，精選配件5折、精選指定飾品8折。

遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百周年慶祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2,000元送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿5萬元再加送600元；國際精品首12日單筆1萬元送1,000元；大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。

信用卡周年慶加碼超值回饋，13大銀行聯手出擊全館單筆6,000元分6期送200元、1萬元送400元；12大指定銀行刷數位3C(含APPLE)單筆1萬元分6期送500元，針對HAPPY GO卡友特別規劃點點成金紅利回饋活動，扣200點贈100元紅利券1張、扣500點贈250元紅利券1張，依此類推，點數越多換越多。