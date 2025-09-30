中菲行人事交棒 邱鈞榮退休、施振昇接任總經理

中菲行（5609）30日召開董事會，總經理邱鈞榮先生自2025年9月30日屆齡退休，董事會決議總經理一職由中菲行執行長施振昇擔任。

施振昇先生1988年加入中菲行。並於1991至2003年間擔任舊金山分公司經理和總經理。在Vizio擔任了兩年的資深供應鏈總監後，於2005年回到中菲行擔任北美地區市場總監。2012年，晉升為副總裁兼全球客戶經理。於2016年轉調新加坡，負責領導拓展東協市場。

2019年，他被任命為執行管理委員會（EMB）成員，著重於空運業務。於2022年7月調回至中菲行美國分公司，擔任EMB經營執委長兼中菲行美國子公司總裁。自2023年12月，被任命為執行長，領導集團的業務管理與發展。

施振昇先生表示，中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，公司策略上所建構的資源及能力、未來成長策略及未來發展方向與計畫如下 。

善用人工智慧推動數位轉型 ，中菲行積極運用AI驅動轉型，顯著提升營運效率、強化合規管控並優化客戶服務。藉由自動化文件與報關流程，預計三年內作業效率可提升30%-50%。結合先進風險分析預測潛在影響並提出解方，以及多語言AI工具破除溝通藩籬、加速跨境作業，雙管齊下提升客戶滿意度。

策略性拓展區域市場 ，中菲行透過明確市場定位與差異化的區域化戰略，在全球利基市場建立了超過150個實體通路，其中130個位於亞太地區。為因應中美貿易緊張及台資企業在美國的投資布局，公司積極拓展美國、墨西哥及巴西等高成長市場，結合專業物流能力，協助客戶擴展業務版圖。

穩健的國際財務管理 ，在當前全球貨幣市場波動頻繁的環境下，穩健的國際財務管理尤為重要。中菲行持續密切關注匯率變化，透過多元的貨幣組合及靈活的財務結構，有效降低滙兌風險，確保業務穩定發展。

人才培育與組織靈活性 ，中菲行持續投入人才發展，培育具備專業知識與靈活應變能力的團隊，滿足客戶需求並支持公司長期成長。透過提升管理效能及團隊協作能力，中菲行得以快速因應市場變化，並在全球提供穩定、高品質服務。同時，中菲行也積極推動與國立臺灣海洋大學的產學合作計畫，以及跨國實習計畫，作為其中兩項具體的人才培育實踐。

中菲行的持續成長，根植於其亞太地區的戰略布局，而該區域在全球貿易流向及產地外移的浪潮中，扮演著至關重要的角色。自1971年於臺灣創立以來，中菲行在東南亞深耕45年、在印度深耕15年，隨著愈來愈多企業在「中國+1」策略下將生產拓展到中國大陸以外的地區，公司成熟的物流服務益發凸顯其價值。

「若缺乏在地知識，進入新市場將充滿挑戰。」施振昇先生表示：「無論是搬遷至越南、馬來西亞、泰國、印度或其他國家，當地的法規、清關流程、貨運能力與物流基礎建設都大不相同。中菲行在當地的專家能夠協助客戶化繁為簡，加速拓展，省去不少麻煩。我們正是協助企業順利啟動『中國+1』策略的推手。」

中菲行致力成為客戶信賴的合作夥伴，而不只是服務供應商。「我們採用360度整合行銷策略，深化與客戶的關係，並依據需求提供客製化解決方案。」因此，在「中國+1」及美國貿易緊張局勢等挑戰上，特別是在工廠搬遷、倉庫選址、保稅區倉儲、報關服務與貿易合規等領域，中菲行憑藉這項優勢，吸引了更多潛在客戶的關注。

中菲行一直以來在空運領域具有堅強實力，如今更藉由海運與合同物流業務的快速成長，持續擴展其整合式物流服務。公司物流網路已遍及全球64個國家、超過300個營運據點，在全球超過150間自營營運單位中，有130間位於亞太地區，展現了中菲行在該區域的深厚布局與持續的成長潛力。