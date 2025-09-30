快訊

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

阿婆揮包逼讓座 反遭年輕人一腳踹飛！醫怒批改優先席根本沒用

燁輝10月內銷漲500元、11月外銷平盤 後市正面看待

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

主力單軋廠燁輝（2023）30日開出新盤價，10月內銷鍍鋅、烤漆鋼捲每公噸漲500元，11月外銷平盤；綜合觀察當前鋼市走向，顯示整體需求持續復甦、景氣趨穩，後市正面看待。

燁輝表示，隨著美國勞動市場放緩，聯準會基於「風險管理」日宣布降息1碼，且預計年內再降息2次，將溫和帶動資金釋出以活絡經濟。S&P Global預測今年全球GDP成長維持2.64%不變，但受惠於美國寬鬆的貨幣政策，估計2026年將回升至2.66%。

聚焦於台灣，因全球加速布建AI資料中心，以及新興科技應用等外需持續強勁，帶動出口穩定成長。央行於上調本年經濟成長預測自3.05%至4.55%，顯示整體需求持續復甦、景氣趨穩。

鋼鐵供需方面，美國「對等關稅」全球供應鏈重組，貿易協議大致完成，近期也暫未有新的關稅行動，市場由止步觀望，轉為起步向前。歐洲鋼鐵協會於第3季報告中，針對景氣回暖、 貿易與地緣政治局勢緩解情境，推估2026年鋼材消費量將復甦3.1%。

中國大陸在九三閱兵後，迎來相對旺季，下游紛紛開啟補庫，促使鋼廠高爐開工率上升，另政策面推動「反內卷」，大陸持續實施貨幣寬鬆，重點支持外資企業再投資，強化基礎建設與民生消費刺激政策，在當前歐、美、中三大市場日益活絡下，景氣有望回暖，鋼需可期。

燁輝表示，鐵礦砂自9月起震盪走高，迄今每公噸達105美元上下，而中國大陸國產煤礦價格也居高持穩於每公噸169美元左右，煤鐵原料價格相對高點，對鋼價形成有力支撐。

此外，大陸官方宣示壓減粗鋼產量，推動產業減量重組，去產能政策方向不變下，8月粗鋼產量7,737萬公噸，連續2個月低於8,000萬公噸，1至8月累積產量年減2.3%，減產政策目標逐步落實同時進一步帶動流通行情持穩向上。

亞洲各主要鋼廠包括寶武、鞍本集團，國內中鋼（2002）、中鴻（2014），與越南河靜、和發等最新盤價皆以平高盤開出，市場正向訊號已現，各方正面看待鋼市，主基調「審慎樂觀」。

景氣 燁輝

延伸閱讀

降息風吹 基建類股續航有戲

台股今回魂大漲300點…大型股和中小型股一起漲！直雲：降息循環就是要做多

美股上漲 大型科技股買氣凌駕政府停擺風險

富豪戶財管規模上衝 8月新增995戶、1,082億元

相關新聞

新壽仍積極爭取和輝達展延MOU時限 盼北市府放行素地合意移轉

知情人士指出，新壽現在仍在積極爭取繼續向輝達協商關於T17和T18用地能保留協商空間，亦即MOU期間能否續延，其中，雖然...

輝達在台蓋總部成敗看今日？ 北市府仍重申2解決方案

輝達興建台灣企業總部，能否取得北士科T17、T18土地仍是未知數。因輝達和新壽雙方簽署合作意向書（MOU）將在今天屆期，...

新青安鬆綁沒效！房仲：9月全台房市仍慘淡

919第七波選擇性信用管制滿一年，住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，全台各區域買氣均弱，全台量減5.8%，和去年相比...

盼2030完工！國泰人壽桃園高鐵站前3.2萬坪開發動土 將進駐百貨飯店

國泰人壽於桃園高鐵站前規畫「高速鐵路桃園車站特定區開發案」，今第一階段新建案開工動土，佔地約3.2萬坪，預計新建5棟複合...

國揚集團攜手高市府、台電斥資237億元 特貿三公辦都更動土

高雄亞灣區公辦都市更新再添里程碑，國揚（2505）集團旗下星紀元公司攜手高雄市政府、台電，斥資237億元共同推動的「特貿...

擴大預鑄技術應用 國家住都中心與日本大成建設簽署 MOU

國家住都中心於30日赴日本參訪，並與知名綜合建設企業—「大成建設株式會社」（以下簡稱大成建設）簽署合作意向書（MOU），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。