燁輝10月內銷漲500元、11月外銷平盤 後市正面看待
主力單軋廠燁輝（2023）30日開出新盤價，10月內銷鍍鋅、烤漆鋼捲每公噸漲500元，11月外銷平盤；綜合觀察當前鋼市走向，顯示整體需求持續復甦、景氣趨穩，後市正面看待。
燁輝表示，隨著美國勞動市場放緩，聯準會基於「風險管理」日宣布降息1碼，且預計年內再降息2次，將溫和帶動資金釋出以活絡經濟。S&P Global預測今年全球GDP成長維持2.64%不變，但受惠於美國寬鬆的貨幣政策，估計2026年將回升至2.66%。
聚焦於台灣，因全球加速布建AI資料中心，以及新興科技應用等外需持續強勁，帶動出口穩定成長。央行於上調本年經濟成長預測自3.05%至4.55%，顯示整體需求持續復甦、景氣趨穩。
鋼鐵供需方面，美國「對等關稅」全球供應鏈重組，貿易協議大致完成，近期也暫未有新的關稅行動，市場由止步觀望，轉為起步向前。歐洲鋼鐵協會於第3季報告中，針對景氣回暖、 貿易與地緣政治局勢緩解情境，推估2026年鋼材消費量將復甦3.1%。
中國大陸在九三閱兵後，迎來相對旺季，下游紛紛開啟補庫，促使鋼廠高爐開工率上升，另政策面推動「反內卷」，大陸持續實施貨幣寬鬆，重點支持外資企業再投資，強化基礎建設與民生消費刺激政策，在當前歐、美、中三大市場日益活絡下，景氣有望回暖，鋼需可期。
燁輝表示，鐵礦砂自9月起震盪走高，迄今每公噸達105美元上下，而中國大陸國產煤礦價格也居高持穩於每公噸169美元左右，煤鐵原料價格相對高點，對鋼價形成有力支撐。
此外，大陸官方宣示壓減粗鋼產量，推動產業減量重組，去產能政策方向不變下，8月粗鋼產量7,737萬公噸，連續2個月低於8,000萬公噸，1至8月累積產量年減2.3%，減產政策目標逐步落實同時進一步帶動流通行情持穩向上。
亞洲各主要鋼廠包括寶武、鞍本集團，國內中鋼（2002）、中鴻（2014），與越南河靜、和發等最新盤價皆以平高盤開出，市場正向訊號已現，各方正面看待鋼市，主基調「審慎樂觀」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言