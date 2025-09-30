興富發淡海推案正式公開 業者喊「橋通了，人來了」

由興富發（2542）投資興建的淡海新市鎮指標大案「新海城」，30日正式公開， 隨著淡江大橋9/16合龍，預計明年5月通車，業者喊出「橋通了、人來了、淡海成了」，有購屋需求的民眾應該趕快上車。

新海城位於淡海沙崙路二段、新市二路二段，淡海輕軌V10站。個案基地多達8,100多坪，規畫興建六棟，樓高28層到30層，中小坪數產品，採分期開發，總戶數2,231戶，總銷金額多達315億元。

代銷業者海悅（2348）表示，第一期C棟銷售已逾六成，實價揭露多在每坪38.5萬到39.5萬元，目前每周來客可達30組，預計明年將推出第二期，售價上看4字頭。

海悅表示，每座城市的發展指標，都從交通建設開始，也是形塑城市雛形的關鍵；曾經不被看好的林口新市鎮，因為捷運通車，搖身一變成為高級住宅區，影視媒體產業也大舉進駐。

同期淡水新市鎮，也復刻林口發展，近年政府斥資333億打造淡江大橋、淡北道路、輕軌藍海線二期，交通三箭齊發，更全面、更具發展性的城市規劃，已使淡海成為雙北首都圈最受青睞的移居熱區。

其中預計明年通車的淡江大橋，是目前全台最夯的交通建設話題，該橋為普立茲克建築獎得主Zaha Hadid專為淡水河口量身打造的世界級地標，完工後直線串連淡水與八里，無需繞行關渡大橋即可直上61快、64快，縮短路程約15公里，從淡海新市鎮出發，直達桃園機場僅需26分、新板特區約28分、台北車站約29分。

淡江大橋除了可大幅縮短淡海對外交通時間、舒緩壅塞車況，也設有5公尺人行道與自行車道，並預留未來八里輕軌橋面空間，不只為淡水加值交通機能，更提供休閒動線、景觀價值，將改寫淡水河口的全新印象。

另外斥資103億打造的5,45公里的「淡北道路」，已在去年開始動工。淡北道路連接紅樹林與關渡，規劃雙向4車道，通車後預計舒緩竹圍路段約63%的車程，節省至少12分鐘的通勤時間。

輕軌路網，藍海線二期預計2029年通車，由漁人碼頭沿著淡水河岸接回淡水站，完成大淡水的山手線，未來更計畫透過淡江大橋銜接八里，有望帶動城市機能大幅成長與擴張。