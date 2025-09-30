國揚集團攜手高市府、台電斥資237億元 特貿三公辦都更動土

高雄亞灣區公辦都市更新再添里程碑，國揚（2505）集團旗下星紀元公司攜手高雄市政府、台電，斥資237億元共同推動的「特貿三南基地北公辦都更案」，於30日動土，全案總開發樓地板面積5.8萬坪，將於120年底陸續完工，為亞灣區注入商業新動能。

高雄市副市長林欽榮表示，特貿三南基地北動工後，特貿三三個基地將全面推展，總投資金額突破860億元，可說是「十年磨一劍」，實屬不易。

全案位於行政院核定的「亞灣2.0智慧科技創新園區」及「亞洲資產管理中心高雄專區」，高效結合5G AIoT及智慧產業聚落，以及高端國際金融中心的雙重優勢，為高雄帶來就業與經濟繁榮，未來將是南高雄最具發展潛力的核心區。

高市都發局長吳文彥指出，本案將於成功二路與林森四路口興建一棟3層商場與二棟48層住商大樓，打造緊密且多功能的複合式開發格局。完工後，市府與台電公司將共同分回約1.2萬坪商辦空間及權利金，可望與鄰近的高雄軟體園區及特貿三其他兩案串聯，形成完整的科技產業聚落，吸引優質企業與國際團隊進駐，進一步帶動亞灣區產業與經濟發展。

吳文彥說，特貿三南基地北案兼顧產業創新、科技交流與健康生活，特別於C棟規劃設置466坪「5G創意交流中心」，同時設置共享空間及大型公共健身中心，預計取得黃金級智慧建築與銀級綠建築標章。全案建蔽率59.95%、綠覆率超過75.8%，並將捐贈3組公共自行車，基地臨成功二路與林森四路口規劃約181坪街角廣場，並於臨成功二路側建築退縮10米，串聯南基地南綠化人行步道與自行車道，再透過立體通廊連結北基地及南基地南，營造友善的人本環境。