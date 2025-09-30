EVOASIS攜手台南市府 啟動快充站建置專案

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
EVOASIS 30日宣布與臺南市政府攜手推進「共築台南快充電網」，首批6處快充站合計18槍、180kW 正式上線。全案位於臺南市精華鬧區與電動車主密集區，在7處重要道路節點建置22槍高功率快充，優先布設於市區主幹道、轉乘樞紐與人口稠密區周邊公有停車場，全據點出入方便無閘門，讓車主行經即可充電、減少繞行、縮短停留，實現「走到哪、充到哪」的日常充電體驗。

今日，市府與 EVOASIS 於本市重點快速公路台86線橋下停車場舉辦啟用記者會，展現共同推動永續能源與綠色交通的成果，歡迎電動車主多加利用。

本計畫結合市府智慧交通、公共充電與淨零轉型政策目標，由市府統籌節點選址與跨單位協作、台電加速電力到位，EVOASIS 負責站點建置與營運維護；並同步導入尖離峰時間電價（離峰更友善）、多元支付與極簡流程。

車主可於 EVOASIS App 查詢即時可用槍位、費率與站點位置。EVOASIS App 一次設定後即可啟用 「隨插即充」：先插槍再掃碼、充畢自動結帳，充電更簡單、也更便利。非會員也可使用刷卡機電子票證（悠遊卡／一卡通），或是透過掃碼進入充電網頁，以信用卡與電子支付（LINE Pay／悠遊付／街口／全支付等），亦可即掃即充電。

EVOASIS 是臺南市快充站數量最多、密度最高的充電品牌，目前已有海安、中華西站等大型充電綠洲，同時也在南紡購物中心及台南市區核心地段以及電動車主密集的南科園區設置超充站，年底前還將有永康、東橋與東區等大型超充站陸續上線，屆時預計將超過92槍上線服務，不僅能服務在地車主，來訪遊客也能享受便捷的快充體驗。

「來臺南，就要充 EVOASIS。」EVOASIS 與市府推進智慧城市與綠色交通，打造臺南成為南部快充密度最高的典範城市，讓充電與生活、購物、休閒無縫結合。EVOASIS 董事長陶百群表示，以 「精華鬧區、道路節點優先」 的策略，將高功率快充直接配置於電動車主通勤與跨區移動的關鍵路段，可有效提升充電效率與充電樁使用率，服務長途、商務與通勤族群。「我們將持續打造全台最大充電網，把快充做得更近、更快、更省，讓每一次充電都成為更順路的移動體驗。」

