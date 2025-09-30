智寶攜手日本合作夥伴 與沙烏地阿拉伯投資部簽署MOU

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

動漫遊戲(ACG) IP廠智寶（7824）攜手轉投資之日本遊戲企劃開發製作公司JP UNIVERSE正式與沙烏地阿拉伯投資部（MISA）長期合作，共同簽署原創遊戲開發製作的策略合作協議（MOU），並同時，JP UNIVERSE宣布將於利雅德成立在地遊戲開發製作工作室「SA GAMES Inc.」，做為推動沙烏地「願景2030」娛樂產業升級的重要據點。

此次JP UNIVERSE與MISA的策略合作協議（MOU）簽署儀式於2025年世界博覽會（大阪關西世博）內舉行的「日‧沙烏地EXPO投資論壇」盛大舉行，由智寶集團總經理許利瑋與曾主導《Final Fantasy XV》製作的遊戲製作人JP UNIVERSE創辦人田畑端、日本經濟產業省副大臣古賀友一郎、沙烏地阿拉伯投資部長H.E. Khalid Al-Falih、沙烏地阿拉伯投資副部長Abdullah Ali Aldubaikhi共同見證。

JP UNIVERSE與MISA將攜手推動沙烏地阿拉伯成為中東及北非地區（MENA）以及全球的遊戲開發重鎮，進一步發展3A級遊戲開發、在地人才培育與產業聚落發展，並以成為沙烏地阿拉伯國家戰略「願景2030」下文化與娛樂產業轉型的旗艦典範為目標。

為實現符合「願景2030」的戰略合作目標，JP UNIVERSE將在利雅德成立全新的遊戲開發工作室「SA GAMES Inc.」，並以此為中心，展開融入沙烏地阿拉伯文化並橫跨亞洲遊戲化關係的原創IP遊戲開發計畫，打造具備跨文化吸引力的次世代遊戲內容。

智寶長期專注耕耘並活躍於國際ACG產業中IP開發領域，為加速布局全球ACG市場，於2024年11月宣布投資由曾領軍開發太空戰士15（FINAL FANTASY XV）、擁有豐富大型主機遊戲開發經驗的遊戲製作人田畑端於2022年所成立的遊戲開發公司JP UNIVERSE，締結未來開發全球大型主機遊戲及線上遊戲市場之策略夥伴關係。

