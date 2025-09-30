華新10月盤價 300系、316附價調漲每公噸1000元
華新（1605）30日開出10月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸1,000元，316附價調漲每公噸1,000元，200系及400系維持平盤。
華新指出，受大陸政府「反內卷控量」政策影響，鋼鐵產業供給受到調節，加上主要原料價格走揚，帶動鋼廠生產成本上升，形成不銹鋼價格支撐。總體經濟方面，美國聯準會已於9月啟動降息，有助於刺激市場需求，綜合市場與成本因素評估，10月盤元產品牌價適時調整。
