華新10月盤價 300系、316附價調漲每公噸1000元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）30日開出10月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸1,000元，316附價調漲每公噸1,000元，200系及400系維持平盤。

華新指出，受大陸政府「反內卷控量」政策影響，鋼鐵產業供給受到調節，加上主要原料價格走揚，帶動鋼廠生產成本上升，形成不銹鋼價格支撐。總體經濟方面，美國聯準會已於9月啟動降息，有助於刺激市場需求，綜合市場與成本因素評估，10月盤元產品牌價適時調整。

