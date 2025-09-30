花蓮愛買推重建家園專案 購買家電送券無上限、助災民重建

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

樺加沙颱風重創花蓮光復鄉，造成當地民生物資及生活環境嚴重受損。為協助災區民眾盡早重建家園，愛買量販除於9月26日攜手遠東百貨花蓮店及在地民眾捐贈物資送至光復鄉鎮平教會外，花蓮店自10月1日至10月31日加碼推出「重建家園專案」，祭出大家電、小家電多重優惠，並號召日立、國際牌、大同等品牌響應，以實際行動支持災後重建。

根據規劃，「重建家園專案」購買大家電商品（冰箱、冷氣、洗衣機、電視）單筆滿5,000元可現折500元，並加碼滿5,000元再送500元現金券，等於折扣與回饋雙重加值；小家電方面，購買指定品牌單筆滿2,000元亦可享現折200元優惠。專案涵蓋眾多家庭必需品，期盼能減輕受災家庭的經濟壓力，加快生活回復步調。

颱風樺加沙農損逾4.2億元 花蓮占99%最嚴重

「淹水痕跡高達180公分」 花蓮光復鄉災民嘆：內心十分絕望

台中熱心民眾捐6000個太陽餅 盧秀燕助送花蓮災區

花蓮光復災情 許淑華：國慶活動可考慮節目編排做調整

姐姐獨居身障又失智怎撤？花蓮光復洪災罹難者家屬指政府撤離不確實

花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今辦罹難者頭七法會，罹難者家屬陳先生說，獨居的姐姐身障又輕微失智，洪災當天停班課，居服員...

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

花蓮光復洪災釀18死6失聯，遇難時因「媽媽撥開我的手」痛失母親的劉先生，今參加罹難者頭七法會時，受訪還原事發經過，強調「...

「淹水痕跡高達180公分」 花蓮光復鄉災民嘆：內心十分絕望

花蓮光復鄉遭洪水重創，許多民宅被泥水吞沒，受災居民回到家中，看到滿屋厚重淤泥與被沖散的家具。直到災後第3天國軍與各地志工...

「花蓮阿嬤」發粽子助災民 行善暖哭網友：是沒拿鏟子的超人

花蓮縣光復鄉災後重建工作持續中，各界也伸出援手，為災民盡一份心力，有人當鏟子超人，有人則化身為餵食超人。近日有網友分享，有位阿嬤在花蓮光復火車站發放粽子，原PO原本打算婉拒粽子，後來又覺得應該收下阿嬤的心意，也同時呼籲大家「接收阿嬤的愛心」。

嘉大捐百株蝴蝶蘭與鮮乳、發起愛心募款 助花蓮光復鄉重建

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成重大傷亡與損失，嘉義大學農學院園藝技藝中心與動物試驗場響應花蓮賑災，捐出100...

連假累積逾6萬人花蓮清淤 受災戶為鏟子超人洗雨鞋

各地「鏟子超人」前進花蓮光復地區，連假3天累積超過6萬人搭車前往。在台工作的香港夫妻對台灣人互助精神印象深刻，有受災戶在...

