HAPPY GO啟動產學合作新藍圖 培育AI領域新世代人才

隨著人工智慧浪潮席捲全球，產業與教育迎來前所未有的轉型時代。面對數位科技推動的改革創新，HAPPY GO今年起發展產學合作新篇章，以「培育在地人才、厚植遠東集團未來競爭力」為主題，結合HAPPY GO核心的「數位行銷及數據應用」，紮根校園教學培養專業人才，以及透過實際行動呼應ESG中「社會責任」的承諾，持續推動教育共好與永續發展。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理李明城表示，隨著數位化的加速發展，產業環境變化日益快速，人才更是推動數位轉型與產業創新的動能，遠東集團內多家企業領頭羊已積極投入多領域產學合作，包含遠東SOGO百貨與大專院校合力規劃「零售管理學程」，提供學生系統性學習及百貨零售業實習機會。

對此，HAPPY GO長期深耕數位行銷與數據應用，期盼能透過產學合作將HAPPY GO的核心資產結合AI趨勢傳遞給年輕學子。李明城表示，今年度榮幸能與亞東科技大學攜手合作，培養具備AI與數據思維的新興人才，創造企業與人才雙贏局面，期許學生畢業後能快速與業界接軌。HAPPY GO未來將持續落實企業永續人才培育治理方針，助年輕世代累積競爭力，創造遠東集團綜效擴大對社會的正面影響力，實踐產業發展與社會共榮。

在亞東科技大學課程設計上，HAPPY GO提供完整的數據行銷脈絡，分享業界行銷案例及結合實作演練，規劃一整個學期多面向內容，課程內容聚焦三大方向：「奠定數據基礎」、「消費者洞察與價值分析」及「數據應用與實務」，同時安排產業業師分享暨實作演練，讓學生實際操作深化學習，增強產業與學術的連結，逐步累積與業界接軌的專業實力。

除了AI數據課程內容外，HAPPY GO更進一步將產學合作延伸至更多面向，於暑假期間跨入藝術領域，邀請元智大學資傳系學生參與「永續共創計畫」，運用3D設計及創意設計工具展現豐富的想像力，並將作品延伸至商品設計，包含環保杯、環保袋及筆記本等，展現跨域、跨界的共創力，給予學生發揮創意的舞台，成為HAPPY GO推動產學合作的重要成果之一。