擴大預鑄技術應用 國家住都中心與日本大成建設簽署 MOU

國家住都中心於30日赴日本參訪，並與知名綜合建設企業—「大成建設株式會社」（以下簡稱大成建設）簽署合作意向書（MOU），共同推動預鑄工法在我國社會住宅建設之應用，期望藉由引進國際成熟經驗，促進國內營建產業升級與技術轉型。

國家住都中心董事長花敬群表示，與大成建設簽署合作意向書，是一個具有意義的重要時刻，象徵著台日雙方在營建技術、住宅政策與產業合作上，開啟了新的篇章。期待透過與大成建設的經驗交流，為國人打造更安全、更高品質的居住空間。

大成建設國際事業本部長菅原達也說，以這次合作意向書為契機，未來雙方能在設計教育及人才培育等多種領域，與國家住都中心有更多的合作交流，同時深入了解台灣的現況與需求，一同創造適合台灣的預鑄方案。

國家住都中心自興辦社會住宅以來，積極推動擴大應用預鑄工法，年初曾舉辦「預鑄工法在社會住宅的應用與發展座談會」，獲得國內廠商的肯定與支持；大成建設在日本推動預鑄及模組化建築工法數十年，擁有完整的技術體系與豐富實績，此次參訪，特別展示其第三世代預鑄工法技術，不僅展現施工效率與品質控制的先進成果，雙方亦就技術應用、設計標準及制度配套進行了深入交流，為後續合作奠定堅實基礎。

國家住都中心指出，預鑄工法具備「工廠化生產、品質穩定、縮短工期、減少人力依賴」等優勢，能有效因應國內營建人力結構的轉變。中心迄今已推動4案社會住宅採用預鑄工法，包含甫招租的「萬華安居」，興建中的「中雅安居」、「埔心安居A」及「金城安居」。未來攜手大成建設，除技術引進外，亦將聚焦於設計準則研議、施工經驗共享與專業人才培訓等，讓社會住宅預鑄品質更上一層樓。

花敬群進一步強調，未來國家住都中心將持續與大成建設加強交流，逐步將國際成熟的經驗轉化為符合台灣需求的具體做法，推動國內營建產業朝向「工業化、模組化、永續化」邁進。未來將持續透過國際合作，攜手各界共同打造更高品質的社會住宅，實現居住正義與城市永續發展的願景。