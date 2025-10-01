快訊

整理包／10月份不只普發現金能領！生育、老人年金、勞退退休金這天會入帳

經濟日報／ 新聞部新媒體中心
勞保局。 圖／聯合報系資料照片
勞保局。 圖／聯合報系資料照片

今(2025)年10月份除了普發現金1萬元可以領（延伸閱讀：整理包／普發一萬現金要來了！何時會發？領取資格、管道 重點一次看），還有不少勞保局的給付會陸續入帳，包括國保生育、喪葬給付、老年年金、勞退退休金等。想知道什麼時候可以領錢？《經濟日報》為您整理勞保局行事曆的預定入帳日。

文章目錄

勞保局10月份行事曆一覽

10月勞保局各項給付預定入帳日
入帳日項目
10月2日國民年金保險生育給付
10月9日國民年金保險生育給付
10月15日國民年金保險喪葬給付
10月16日國民年金保險生育給付
10月20日農民月退休儲金
老農津貼入帳日
10月23日國民年金保險生育給付
國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
10月30日勞保年金給付
災保年金給付
災保失能照護補助
勞退月退休金(首發案)
國民年金保險生育給付
10月31日產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險喪葬給付
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險身心障礙(基本保證)年金

資料來源：勞動部勞工保險局行事曆

怎麼看自己能領多少錢？勞保局一鍵試算

為方便民眾試算不同情境下可領取的金額，勞保局全球資訊網「簡易試算」專區提供「勞保一次請領老年給付」、「勞保老年年金給付」及「勞工月退休金」試算服務（延伸閱讀：退休領多少？ 勞保局提供「一站試算」秒掌握）。

以下為頁面連結（都在「簡易試算」專區）：

國民年金給付金額試算

老年年金給付試算

勞工退休金月退休金試算

勞保年金會調漲嗎？

依《勞工保險條例》第65之4條規定，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%以上時，勞保老年年金就會隨物價調整。根據主計總處預測，今年CPI漲幅超過5%，代表明年可望有2011、2012、2016、2017、2018、2022等六個請領年度的年金將調漲，預估約78.4萬人受惠（延伸閱讀：勞保年金明年有望調漲 預估78萬人受惠）。不過，實際調幅仍須以勞保局公告為準。

國民年金生育給付能領近4萬元

此外，最快10月2日將發國民年金的生育給付，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為19,761元）一次發給2個月，能領到近4萬元（39,522元）。如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。怎麼領、需要符合什麼條件，請參考勞工保險局說明公告

各縣市也有另外推出生育補助，請參考此表格：

各縣市額外補助金額（地方生育獎勵金）
縣市第一胎第二胎第三胎（含以上）備註
台北市40,000元45,000元50,000元-
新北市40,000元45,000元50,000元-
桃園市30,000元40,000元50,000元多胞胎每名加碼補助1萬元
台中市20,000元20,000元20,000元單胎2萬元，雙胞胎（含以上）每胎2萬元
台南市20,000元20,000元30,000元第三、四胎皆3萬元，第五胎（含以上）每胎5萬元
高雄市30,000元30,000元30,000元每胎皆3萬元
基隆市20,000元20,000元20,000元每胎2萬元，雙胞胎4萬元，三胞胎以上類推
新竹市30,000元30,000元30,000元三胞胎以上、第二次雙胞胎10萬元
新竹縣10,000元20,000元50,000元雙胞胎3萬元，三胞胎以上10萬元
苗栗縣20,000元20,000元20,000元每胎2萬元
彰化縣30,000元30,000元30,000元每胎3萬元
南投縣10,000元15,000元20,000元第四胎5萬元，第五胎（含以上）10萬元，第一、二胎為多胞胎另有獎勵
雲林縣60,000元60,000元60,000元第四胎起每胎補助13萬元
嘉義市30,000元30,000元30,000元每胎3萬元
嘉義縣12,000元24,000元36,000元第四胎（含以上）10萬元
屏東縣20,000元30,000元30,000元第二胎（含以上）每胎3萬元
宜蘭縣18,000元18,000元18,000元每胎一樣，若為雙胞胎或以上，以人數累計，另有「產檢交通費」
花蓮縣20,000元20,000元20,000元每胎一樣，若為雙胞胎或以上，以人數累計
台東縣40,000元45,000元50,000元第三胎（含以上）5萬元
澎湖縣40,000元60,000元80,000元多胞胎以該胎次金額倍數計算
金門縣20,000元20,000元20,000元雙胞胎6萬元，三胞胎（含以上）每胞胎4萬元 × 胎數
連江縣20,000元50,000元80,000元第三胎（含以上）每胎8萬元

註：以上金額為2025年9月18日整理之資訊，各縣市補助政策及申請資格（如設籍時間限制）可能隨時調整，請以各地方政府最新公告為準。

(資料來源：記者邱琮皓、歐芯萌；勞動部勞工保險局官方網站）


整理包／10月份不只普發現金能領！生育、老人年金、勞退退休金這天會入帳

