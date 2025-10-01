整理包／10月份不只普發現金能領！生育、老人年金、勞退退休金這天會入帳

今(2025)年10月份除了普發現金1萬元可以領（延伸閱讀：整理包／普發一萬現金要來了！何時會發？領取資格、管道 重點一次看），還有不少勞保局的給付會陸續入帳，包括國保生育、喪葬給付、老年年金、勞退退休金等。想知道什麼時候可以領錢？《經濟日報》為您整理勞保局行事曆的預定入帳日。

勞保局10月份行事曆一覽

10月勞保局各項給付預定入帳日 入帳日 項目 10月2日 國民年金保險生育給付 10月9日 國民年金保險生育給付 10月15日 國民年金保險喪葬給付 10月16日 國民年金保險生育給付 10月20日 農民月退休儲金 老農津貼入帳日 10月23日 國民年金保險生育給付 國民年金保險老年基本保證年金 國民年金保險原住民給付 10月30日 勞保年金給付 災保年金給付 災保失能照護補助 勞退月退休金(首發案) 國民年金保險生育給付 10月31日 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助 國保身心障礙年金給付併計勞保年資 國民年金保險老年年金給付 國民年金保險喪葬給付 國民年金保險遺屬年金 國民年金保險身心障礙(基本保證)年金 資料來源：勞動部勞工保險局行事曆

怎麼看自己能領多少錢？勞保局一鍵試算

為方便民眾試算不同情境下可領取的金額，勞保局全球資訊網「簡易試算」專區提供「勞保一次請領老年給付」、「勞保老年年金給付」及「勞工月退休金」試算服務（延伸閱讀：退休領多少？ 勞保局提供「一站試算」秒掌握）。

以下為頁面連結（都在「簡易試算」專區）：

國民年金給付金額試算

老年年金給付試算

勞工退休金月退休金試算

勞保年金會調漲嗎？

依《勞工保險條例》第65之4條規定，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%以上時，勞保老年年金就會隨物價調整。根據主計總處預測，今年CPI漲幅超過5%，代表明年可望有2011、2012、2016、2017、2018、2022等六個請領年度的年金將調漲，預估約78.4萬人受惠（延伸閱讀：勞保年金明年有望調漲 預估78萬人受惠）。不過，實際調幅仍須以勞保局公告為準。

國民年金生育給付能領近4萬元

此外，最快10月2日將發國民年金的生育給付，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為19,761元）一次發給2個月，能領到近4萬元（39,522元）。如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。怎麼領、需要符合什麼條件，請參考勞工保險局說明公告。

各縣市也有另外推出生育補助，請參考此表格：

各縣市額外補助金額（地方生育獎勵金） 縣市 第一胎 第二胎 第三胎（含以上） 備註 台北市 40,000元 45,000元 50,000元 - 新北市 40,000元 45,000元 50,000元 - 桃園市 30,000元 40,000元 50,000元 多胞胎每名加碼補助1萬元 台中市 20,000元 20,000元 20,000元 單胎2萬元，雙胞胎（含以上）每胎2萬元 台南市 20,000元 20,000元 30,000元 第三、四胎皆3萬元，第五胎（含以上）每胎5萬元 高雄市 30,000元 30,000元 30,000元 每胎皆3萬元 基隆市 20,000元 20,000元 20,000元 每胎2萬元，雙胞胎4萬元，三胞胎以上類推 新竹市 30,000元 30,000元 30,000元 三胞胎以上、第二次雙胞胎10萬元 新竹縣 10,000元 20,000元 50,000元 雙胞胎3萬元，三胞胎以上10萬元 苗栗縣 20,000元 20,000元 20,000元 每胎2萬元 彰化縣 30,000元 30,000元 30,000元 每胎3萬元 南投縣 10,000元 15,000元 20,000元 第四胎5萬元，第五胎（含以上）10萬元，第一、二胎為多胞胎另有獎勵 雲林縣 60,000元 60,000元 60,000元 第四胎起每胎補助13萬元 嘉義市 30,000元 30,000元 30,000元 每胎3萬元 嘉義縣 12,000元 24,000元 36,000元 第四胎（含以上）10萬元 屏東縣 20,000元 30,000元 30,000元 第二胎（含以上）每胎3萬元 宜蘭縣 18,000元 18,000元 18,000元 每胎一樣，若為雙胞胎或以上，以人數累計，另有「產檢交通費」 花蓮縣 20,000元 20,000元 20,000元 每胎一樣，若為雙胞胎或以上，以人數累計 台東縣 40,000元 45,000元 50,000元 第三胎（含以上）5萬元 澎湖縣 40,000元 60,000元 80,000元 多胞胎以該胎次金額倍數計算 金門縣 20,000元 20,000元 20,000元 雙胞胎6萬元，三胞胎（含以上）每胞胎4萬元 × 胎數 連江縣 20,000元 50,000元 80,000元 第三胎（含以上）每胎8萬元

註：以上金額為2025年9月18日整理之資訊，各縣市補助政策及申請資格（如設籍時間限制）可能隨時調整，請以各地方政府最新公告為準。

(資料來源：記者邱琮皓、歐芯萌；勞動部勞工保險局官方網站）



