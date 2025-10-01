整理包／10月份不只普發現金能領！生育、老人年金、勞退退休金這天會入帳
今(2025)年10月份除了普發現金1萬元可以領（延伸閱讀：整理包／普發一萬現金要來了！何時會發？領取資格、管道 重點一次看），還有不少勞保局的給付會陸續入帳，包括國保生育、喪葬給付、老年年金、勞退退休金等。想知道什麼時候可以領錢？《經濟日報》為您整理勞保局行事曆的預定入帳日。
勞保局10月份行事曆一覽
|入帳日
|項目
|10月2日
|國民年金保險生育給付
|10月9日
|國民年金保險生育給付
|10月15日
|國民年金保險喪葬給付
|10月16日
|國民年金保險生育給付
|10月20日
|農民月退休儲金
|老農津貼入帳日
|10月23日
|國民年金保險生育給付
|國民年金保險老年基本保證年金
|國民年金保險原住民給付
|10月30日
|勞保年金給付
|災保年金給付
|災保失能照護補助
|勞退月退休金(首發案)
|國民年金保險生育給付
|10月31日
|產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
|國保身心障礙年金給付併計勞保年資
|國民年金保險老年年金給付
|國民年金保險喪葬給付
|國民年金保險遺屬年金
|國民年金保險身心障礙(基本保證)年金
資料來源：勞動部勞工保險局行事曆
怎麼看自己能領多少錢？勞保局一鍵試算
為方便民眾試算不同情境下可領取的金額，勞保局全球資訊網「簡易試算」專區提供「勞保一次請領老年給付」、「勞保老年年金給付」及「勞工月退休金」試算服務（延伸閱讀：退休領多少？ 勞保局提供「一站試算」秒掌握）。
以下為頁面連結（都在「簡易試算」專區）：
勞保年金會調漲嗎？
依《勞工保險條例》第65之4條規定，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%以上時，勞保老年年金就會隨物價調整。根據主計總處預測，今年CPI漲幅超過5%，代表明年可望有2011、2012、2016、2017、2018、2022等六個請領年度的年金將調漲，預估約78.4萬人受惠（延伸閱讀：勞保年金明年有望調漲 預估78萬人受惠）。不過，實際調幅仍須以勞保局公告為準。
國民年金生育給付能領近4萬元
此外，最快10月2日將發國民年金的生育給付，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為19,761元）一次發給2個月，能領到近4萬元（39,522元）。如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。怎麼領、需要符合什麼條件，請參考勞工保險局說明公告。
各縣市也有另外推出生育補助，請參考此表格：
|縣市
|第一胎
|第二胎
|第三胎（含以上）
|備註
|台北市
|40,000元
|45,000元
|50,000元
|-
|新北市
|40,000元
|45,000元
|50,000元
|-
|桃園市
|30,000元
|40,000元
|50,000元
|多胞胎每名加碼補助1萬元
|台中市
|20,000元
|20,000元
|20,000元
|單胎2萬元，雙胞胎（含以上）每胎2萬元
|台南市
|20,000元
|20,000元
|30,000元
|第三、四胎皆3萬元，第五胎（含以上）每胎5萬元
|高雄市
|30,000元
|30,000元
|30,000元
|每胎皆3萬元
|基隆市
|20,000元
|20,000元
|20,000元
|每胎2萬元，雙胞胎4萬元，三胞胎以上類推
|新竹市
|30,000元
|30,000元
|30,000元
|三胞胎以上、第二次雙胞胎10萬元
|新竹縣
|10,000元
|20,000元
|50,000元
|雙胞胎3萬元，三胞胎以上10萬元
|苗栗縣
|20,000元
|20,000元
|20,000元
|每胎2萬元
|彰化縣
|30,000元
|30,000元
|30,000元
|每胎3萬元
|南投縣
|10,000元
|15,000元
|20,000元
|第四胎5萬元，第五胎（含以上）10萬元，第一、二胎為多胞胎另有獎勵
|雲林縣
|60,000元
|60,000元
|60,000元
|第四胎起每胎補助13萬元
|嘉義市
|30,000元
|30,000元
|30,000元
|每胎3萬元
|嘉義縣
|12,000元
|24,000元
|36,000元
|第四胎（含以上）10萬元
|屏東縣
|20,000元
|30,000元
|30,000元
|第二胎（含以上）每胎3萬元
|宜蘭縣
|18,000元
|18,000元
|18,000元
|每胎一樣，若為雙胞胎或以上，以人數累計，另有「產檢交通費」
|花蓮縣
|20,000元
|20,000元
|20,000元
|每胎一樣，若為雙胞胎或以上，以人數累計
|台東縣
|40,000元
|45,000元
|50,000元
|第三胎（含以上）5萬元
|澎湖縣
|40,000元
|60,000元
|80,000元
|多胞胎以該胎次金額倍數計算
|金門縣
|20,000元
|20,000元
|20,000元
|雙胞胎6萬元，三胞胎（含以上）每胞胎4萬元 × 胎數
|連江縣
|20,000元
|50,000元
|80,000元
|第三胎（含以上）每胎8萬元
註：以上金額為2025年9月18日整理之資訊，各縣市補助政策及申請資格（如設籍時間限制）可能隨時調整，請以各地方政府最新公告為準。
(資料來源：記者邱琮皓、歐芯萌；勞動部勞工保險局官方網站）
