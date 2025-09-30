遠百周年慶開跑！徐雪芳看台中「好鄰居」復業 商圈更添動能

遠百（2903）年度最大檔周年慶陸續開跑，總經理徐雪芳表示，今年零售環境挑戰大，但遠百秉持樂觀進取，透過精品改裝效應、信用卡合作及滿額贈禮加持，期望在普發現金與雙十連假帶動下，能催化消費者血拚意願。營運長林彰豊則指出，今年全台13家分店周年慶營運目標設定成長3%至5%，首波檔期由台中大遠百領軍，第二波自10月16日起將由信義A13、板橋及新竹大遠百接棒。

對於新光三越中港店復業，徐雪芳直言，「台中的好鄰居回來了，單獨一家百貨客人會跑散，兩家並肩才有完整商品結構。」她認為，台中大遠百與新光中港店的「雙核心」商圈模式，幾乎囊括所有國際大牌，將使人潮持續回籠，並互相拉抬整體業績。她也透露，遠百不排除未來在台中布局第二店，但仍須視地段條件與機緣而定，「要有緣分，才有好店點。」

台中大遠百第一波周年慶已告一段落，業績成長約7%至8%，前三季累計成長12%至13%。徐雪芳指出，台中大遠百近三年持續推動精品改裝，帶動今年來的業績成長，Chanel、Hermès、Cartier及Dior等品牌表現突出，LV快閃櫃業績亮眼，未來也將持續推動品牌改裝，增強競爭力。

接下來，遠百信義A13、板橋、新竹大遠百將於10月16日至11月4日接棒，桃園與花蓮店10月23日起加入，嘉義、台南、高雄則自10月30日起展開，11月再由竹北、板橋中山陸續壓軸，周年慶接力戰將一路延燒至年底。

林彰豊表示，今年周年慶準備更早、更紮實，與23家銀行合作，信用卡回饋力道加大，特別針對高消費力族群祭出多重優惠。包括化妝品、服飾、精品、家電與保健器材皆有專屬滿額回饋；數位3C（含Apple）單筆1萬元分6期送500元；HAPPY GO卡友則可用點數兌換紅利券，點越多換越多。

同時，各店也搭配滿額贈禮吸客，如遠百信義A13引進全台獨家品牌Karl Lagerfeld、CAFUNÈ、acredo；板橋大遠百新櫃Vivienne Westwood搶在周年慶前開幕，並推出限量珠寶盒與折扣活動；新竹大遠百則針對精品與珠寶消費加碼贈券，並規劃兒童卡友限定禮。