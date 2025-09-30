快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

遠百周年慶開跑！徐雪芳看台中「好鄰居」復業 商圈更添動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠百年度最大檔周年慶正式開跑，總經理徐雪芳表示，今年零售環境挑戰大，但遠百仍樂觀進取。嚴雅芳/攝影
遠百年度最大檔周年慶正式開跑，總經理徐雪芳表示，今年零售環境挑戰大，但遠百仍樂觀進取。嚴雅芳/攝影

遠百（2903）年度最大檔周年慶陸續開跑，總經理徐雪芳表示，今年零售環境挑戰大，但遠百秉持樂觀進取，透過精品改裝效應、信用卡合作及滿額贈禮加持，期望在普發現金與雙十連假帶動下，能催化消費者血拚意願。營運長林彰豊則指出，今年全台13家分店周年慶營運目標設定成長3%至5%，首波檔期由台中大遠百領軍，第二波自10月16日起將由信義A13、板橋及新竹大遠百接棒。

對於新光三越中港店復業，徐雪芳直言，「台中的好鄰居回來了，單獨一家百貨客人會跑散，兩家並肩才有完整商品結構。」她認為，台中大遠百與新光中港店的「雙核心」商圈模式，幾乎囊括所有國際大牌，將使人潮持續回籠，並互相拉抬整體業績。她也透露，遠百不排除未來在台中布局第二店，但仍須視地段條件與機緣而定，「要有緣分，才有好店點。」

台中大遠百第一波周年慶已告一段落，業績成長約7%至8%，前三季累計成長12%至13%。徐雪芳指出，台中大遠百近三年持續推動精品改裝，帶動今年來的業績成長，Chanel、Hermès、Cartier及Dior等品牌表現突出，LV快閃櫃業績亮眼，未來也將持續推動品牌改裝，增強競爭力。

接下來，遠百信義A13、板橋、新竹大遠百將於10月16日至11月4日接棒，桃園與花蓮店10月23日起加入，嘉義、台南、高雄則自10月30日起展開，11月再由竹北、板橋中山陸續壓軸，周年慶接力戰將一路延燒至年底。

林彰豊表示，今年周年慶準備更早、更紮實，與23家銀行合作，信用卡回饋力道加大，特別針對高消費力族群祭出多重優惠。包括化妝品、服飾、精品、家電與保健器材皆有專屬滿額回饋；數位3C（含Apple）單筆1萬元分6期送500元；HAPPY GO卡友則可用點數兌換紅利券，點越多換越多。

同時，各店也搭配滿額贈禮吸客，如遠百信義A13引進全台獨家品牌Karl Lagerfeld、CAFUNÈ、acredo；板橋大遠百新櫃Vivienne Westwood搶在周年慶前開幕，並推出限量珠寶盒與折扣活動；新竹大遠百則針對精品與珠寶消費加碼贈券，並規劃兒童卡友限定禮。

遠百 周年慶 消費

延伸閱讀

北市百貨周年慶 第一波喊衝…連假、普發現金將成業績大補丸

新光三越開幕首日「斷流」排隊防回堵成功了？警：消滅預期心理

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

影／台中新光三越將重新開幕 警防周年慶車潮違規喊話：取締不手軟

相關新聞

新壽仍積極爭取和輝達展延MOU時限 盼北市府放行素地合意移轉

知情人士指出，新壽現在仍在積極爭取繼續向輝達協商關於T17和T18用地能保留協商空間，亦即MOU期間能否續延，其中，雖然...

輝達在台蓋總部成敗看今日？ 北市府仍重申2解決方案

輝達興建台灣企業總部，能否取得北士科T17、T18土地仍是未知數。因輝達和新壽雙方簽署合作意向書（MOU）將在今天屆期，...

新青安鬆綁沒效！房仲：9月全台房市仍慘淡

919第七波選擇性信用管制滿一年，住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，全台各區域買氣均弱，全台量減5.8%，和去年相比...

盼2030完工！國泰人壽桃園高鐵站前3.2萬坪開發動土 將進駐百貨飯店

國泰人壽於桃園高鐵站前規畫「高速鐵路桃園車站特定區開發案」，今第一階段新建案開工動土，佔地約3.2萬坪，預計新建5棟複合...

擴大預鑄技術應用 國家住都中心與日本大成建設簽署 MOU

國家住都中心於30日赴日本參訪，並與知名綜合建設企業—「大成建設株式會社」（以下簡稱大成建設）簽署合作意向書（MOU），...

遠百周年慶開跑！徐雪芳看台中「好鄰居」復業 商圈更添動能

遠百（2903）年度最大檔周年慶陸續開跑，總經理徐雪芳表示，今年零售環境挑戰大，但遠百秉持樂觀進取，透過精品改裝效應、信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。