第七波選擇性信用管制滿一年 全台量減5.8%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
第七波選擇性信用管制滿一年，住商機構統計後發現，各區域買氣均弱，全台量減5.8%，和去年相比，減少22.2%。圖／本報資料照片
第七波選擇性信用管制滿一年，住商機構統計後發現，各區域買氣均弱，全台量減5.8%，和去年相比，減少22.2%。圖／本報資料照片

第七波選擇性信用管制滿一年，房市成功被打趴。根據住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，各區域買氣均弱，全台量減5.8%，和去年相比，減少22.2%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雖然行政院讓新青安貸款排除在銀行法72-2規定之外，但買方貸款依然陷入困境，挹注有限，使得交易量欲大不易。

縱觀各縣市表現，北市月減15.3%，年減12.3%，新北月增1.6%，年減9.7%，桃園月減8.1%，年減18.8%，台中月增13.2%，年減34.4%，台南月增4.9%，年減20.7%，高雄月減19.8%，年減41.6%。

徐佳馨認為，新北、台中與台南經歷前幾個月血洗，賣方降價讓買盤回穩，自用客戶歸隊，交易相對穩健，高雄則因傳產業者收關稅影響甚巨，衝擊買氣，賣方不透過降價想要成交，並不容易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，但新案市場實際價格下修力道有限，且未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動整體市場，仍有待觀察，整體買氣恐怕得要等到第四季才有轉機。喔

買氣 建商

