新壽仍積極爭取和輝達展延MOU時限 盼北市府放行素地合意移轉

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
輝達台灣總部進駐北士科一事卡關。圖為輝達執行長黃仁勳先前宣布台灣總部將設在北士科。本報資料照片
知情人士指出，新壽現在仍在積極爭取繼續向輝達協商關於T17和T18用地能保留協商空間，亦即MOU期間能否續延，其中，雖然北市府和新壽的共識，為把廠房蓋好之後再移轉給輝達，但新壽與輝達之間最屬意的方案，卻是新壽直接將素地用合意移轉的方式移轉給輝達，現在進入倒數計時的時刻，知情人士指出，新壽仍盼北市府能開放合意移轉的方式。

而新壽之所以不願意和北市府解約地上權的合約，卡在北市府只願意退權利金，而不願意負擔新壽解約之後的後續50年地上權期間的租約損失。倘若以商業契約和地上權合約來看，新壽並沒有非得和北市府解約的必要性，因為新壽並未作出違反地上權合約的事，但倘若新壽配合北市府解約的同時，卻沒有拿到地上權租金的賠償，新壽將無法向新壽董事會，甚至是台新新光金控的股東們交待，因為當初去競標北士科的T17、T18，董事會之所以放行，和新壽團隊所估計的未來50年地上權租金收入也有密切關係，倘若這塊地直接還給北市府，50年的租金收益至此告吹，倘若土地仍在新壽手上，至少以後還可以租給其他的企業集團，仍有50年的租金收入，也使得新壽若接受北市府的方案直接解約，恐面臨極大的背信風險。

若以新壽當初標下北士科的權利金，加上未來50年的地上權收益，業界人士估計，大約有百億元的水準，顯然北市府願支付的解約金，與此水準大有落差。

據了解，當初輝達來接觸的，並非北市府，第一時間是由新壽與輝達接觸，一年多前，亦有其他的企業集團曾來向新壽表達興趣想租下新壽蓋好的廠房，但之後由於看重輝達與台灣密切的AI產業關係，使新壽將這塊地的準房客對象直接瞄準輝達，不再另作他想。

