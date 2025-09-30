學生必看！42K月薪+48K獎學金 信義房屋業務實習 還助考取不動產證照

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋每年招募不動產經紀人員全時實習計畫，提供月薪42K及正職員工同等的福利保障、培訓機制，若大學畢業後順利轉正職，還可領最高48K獎學金。（圖:信義房屋提供）

在競爭激烈的就業市場中，許多大專院校學生都會在學期間安排實習計畫，提早布局職涯。面對各式實習計畫，合理的薪資與保障，以及是否能在有限時間裡，累積實戰經驗、接受專業培訓，甚至與未來職涯發展緊密銜接，都是學子最關注的焦點。而信義企業集團推動多年的「不動產業務實習計畫」，提供月薪42K、獎學金最高48K待遇，以半年時間完整培訓學子建立相關專業與能力，同時輔導考照，成為有志進入房仲業界學子的首選。

長期以來，信義企業集團積極推動多項產學合作計畫，包含台大台灣引路人計畫、政大商學院政大書院、淡江大學永續系列講座、中國科技大學產學合作計畫及幕僚實習計畫等，以多元形式與學子交流，尤其針對年輕世代的期待，量身設計出極具吸引力的「不動產業務實習計畫」，提供同儕間少見的42K高額月薪，與最高48K獎學金，更將「實習」延伸為一套為期六個月的完整職涯培訓，同時輔導不動產營業員考照，讓學生能夠在學習與保障中兼得，從校園起點就與職場無縫銜接，逐步累積不動產實務經驗與專業信心。

今年在蘆洲長榮店實習的魏均芮畢業於輔仁大學餐旅管理系，是同梯中業績表現最亮眼，目前並已順利轉正職，正朝年度300萬業績目標努力中。

魏均芮說，因為夢想買一間自己的房子，興起進入房地產業的念頭，最後選擇品牌印象最佳的信義企業集團。由於實習期間還要兼顧大學課業「確實蠻辛苦」，但「心態很重要，我不把自己當成實習生，而是正職員工」，每一次觀摩學長姐、陌生開發、派報、拜訪社區，都是一次經驗的累積，為日後轉正職打下基礎。

魏均芮坦言，也遇過客戶看她年輕，不願意把房子委託給她銷售，但她誠懇向客戶表達自己在銷售期間會做哪些努力，並提出「給我賣一個月試試看」的建議，有客戶同意後，對她的服務力相當肯定，反而主動延長委託時間，也讓她更加確肯定自己在專業及業務上的能力。

信義企業集團人資長黃吉良分享：「我們觀察到，現在的同學在選擇實習計畫時，不只看重薪資與保障，更希望能夠在短時間內獲得實戰經驗，並且對未來的職涯有清楚的發展藍圖。」正因如此，信義企業集團設計了「不動產業務實習計畫」，結合高額薪資、獎學金制度與六個月期完整培訓，讓學生不只是來「打工」，而是從一開始就站在專業職涯的跑道上。

黃吉良強調，對信義而言，實習不只是短期方案，更是一個與年輕世代建立信任、共同成長的橋梁，「我們期待每一位加入的同學，都能在這裡找到自信與方向，甚至為產業帶來新的創意與價值。 」

信義企業集團也將自10月份起，啟動明年不動產業務實習計畫招募，實習期間為2026年2月至8月，歡迎全台大專院校大四學生12月31日前投遞履歷，為畢業後的求職路搶先布局。詳情可上信義企業集團人才招募網（https://hr.sinyi.com.tw/campus）查詢。

