櫻花集團啟用高雄品牌館 HOME in O.N.E 拓展南台灣

基於在高雄深耕48年的穩固基礎，廚衛產業領導品牌櫻花（9911），30日正式啟用南台灣最重要據點-高雄品牌館。櫻花集團董事長張永杰表示，此舉不僅是櫻花深耕南台灣市場的重要策略佈局，更將集團繼台北、台中之後，成功推展的「HOME in O.N.E」全方位整合策略，以更完整樣貌呈現給南台灣建築及設計業界，為在地市場帶來更美好的居家生活體驗。

張永杰指出，隨著市場快速變化，消費者對於「家的期待」已從產品性能延伸至設計美感，並走向智能科技整合。櫻花提出的「HOME in O.N.E」理念，正是回應此趨勢的整體解決方案，目的在打造一個從規劃、設計、施工到交屋，串聯建築方需求到住戶端體驗的一站式完整旅程 。

櫻花集團「HOME in O.N.E」三大核心價值：

One-stop一站式服務：以40多年累積的消費者大數據為基礎，從售前、售中到售後，為建案合作夥伴提供全方位、一條龍的整合支援。

Numerous多樣的產品選擇：作為業界唯一擁有多元化產品及多品牌經營實力的集團，旗下涵蓋廚衛電品牌SAKURA、歐系家電SVAGO、德國百年品牌TEKA、義大利TLK廚房、整體廚房SAKURA KITCHEN，乃至全屋裝修設計SAKURA HOME與日本星級飯店採用的整體浴室，能滿足各類型建案的需求 。

Efficient有效率的供應滿足：透過智慧化流程，從智能接單、自動化生產、智慧工期管理，到售後的SAKURA iCare服務，數位化串聯供應與服務的每一環節，提供合作夥伴安心無虞的供應支持。

全新開幕的高雄品牌館，正是櫻花展示其AI智能廚房成果的最佳場域。呼應「HOME in O.N.E」的整合精神，櫻花的智能廚房已從單品智慧化的「SAKURA AI KITCHEN」，進一步發展為從用戶場景出發的「AI NOW智能廚房」系統 。

此系統將料理、收納與洗滌等核心功能進行智能連動，能依據使用情境自動調整，創造無縫、流暢的互動體驗。這項創新不僅勾勒出未來廚房的全方位智慧發展方向，也體現了櫻花在AI應用的市場領先地位 。

櫻花長年以用戶為核心，目前在台灣約有七成家庭使用櫻花產品。集團在全球設有8個生產基地，具備每年百萬台廚房電器與數萬套高端廚具的產能，並透過遍及各地的銷售與服務據點，以及超過3,000名專業人員的支持，提供完整且即時的服務體系。