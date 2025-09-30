高雄特貿三最後拼圖完成 宣告高雄亞灣2.0全面起飛
國揚集團及台灣人壽合組的星紀元國際團隊得標的高雄特貿三「南基地之北」公辦都更案今天動土，總投資額高達237億元，將興建3層商場及2棟48層超高層住商大樓，預計2031年完工，完成「特貿三」建設工程最後一塊拼圖，也宣告亞灣2.0建設計畫全面起飛。
高雄市副市長林欽榮、國揚集團創辦人侯西峰、總經理彭卲齡、台灣人壽副總經理黃順義、星紀元國際董事長林子寬等嘉賓今早共同執鏟動土。林欽榮欣慰地說，「特貿三」2015年啟動招商，歷經流標與多次檢討，之後改採公辦都更模式，如今3塊基地全面動工，總投資金額突破860億元，可謂「十年磨一劍」。
南基地之北公辦都更案是繼興富發及國城建等兩大團隊後，最後動土的一案，基地1.2公頃，規劃興建3層商場與兩棟48層住商大樓，高市府與地主台電公司將可分回約1.2萬坪商辦空間、223席車位及45.03億元權利金挹注市庫，與市民共享開發成果。
「這將是我這輩子做的最棒的一棟建築」，國揚集團創辦人侯西峰說，高雄過去仰賴石化、鋼鐵等重工業發展，導致辦公市場停滯數十年，如今終於南高雄迎來翻轉契機。他說，作為在地高雄人，有責任為城市留下值得景仰的地標建築。他說，此公辦都更案投資龐大，利潤有限，但國揚集團秉持「產品一定要最好」的理念，邀大陸工程參與，打造為智慧辦公與健康住宅的新標竿，讓亞洲資產管理中心在此發光發熱。
副市長林欽榮說，此案坐落於「亞灣2.0智慧科技創新園區」及金管會指定的「亞洲資產管理中心高雄專區」核心位置，已吸引14家銀行、3家壽險、6家投信投顧進駐，未來將結合5G、AIoT與高端金融服務，成為南高雄發展核心。將來3個公辦都更案會透過2.3公里的立體空橋串連捷運黃線Y15站、亞洲新灣區旅運中心及高雄展覽館等重大設施，全面翻轉南高雄城市面貌。
都發局長吳文彥說明，南基地之北公辦都更案，將興建兩棟200米以上的純鋼骨摩天大樓，並設置466坪「5G創意交流中心」、共享空間及大型公共健身中心，建蔽率59.95%、綠覆率逾75.8%，同時規劃181坪街角廣場、退縮綠帶與人行、自行車道，強化公共空間品質。
