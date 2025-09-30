高雄亞灣特貿三南基地北公辦都更動土 侯西峰：看好商辦潛力

高雄亞灣區公辦都市更新再添里程碑！繼特貿三基地北基地今年4月底動工，南基地南6月動土，南基地北今日也正式動土，三案總投資金額達858億元。國揚集團創辦人侯西峰今出席動土典禮，大力稱讚高雄具強大商業辦公室潛力，市長陳其邁將台積電帶來高雄後，南北高雄的商辦需求大增，前景一片看好。

「高雄商機不用講啦，從陳其邁市長帶著半導體團隊來，軟體、硬體各大公司都來啦！」國揚集團創辦人侯西峰表示，目前台積電已帶動北高雄經濟發展，南高雄則靠亞洲新灣區翻轉，南北都能平均發展；他坦言高雄幾十年來都沒有辦公室市場，如今辦公大樓市場起飛，高雄已有明顯A辦市場潛力，現在很多單位都已經找不到辦公室了。

侯西峰表示，全台灣第一流的辦公室都在高雄，不管是智慧建築、綠建築都在發展，和過去傳統建築不一樣，他也不擔心現在各界一直蓋商業大樓會「供過於求」，國揚建設本來就是以豪宅起家，現在只是把豪宅改成豪華辦公室，再融合許多種休閒娛樂設施如健身房等，不只加強硬體，也會同步優化軟體，強化品牌力、競爭力。

高雄市府攜手台電公司與星紀元國際股份有限公司推動「特貿三南基地北公辦都更案」，今日舉行動土，該案總投資金額達237億元，總開發樓地板面積約5.8萬坪，將於2031年陸續完工，該區位在亞灣和「亞洲資產管理中心高雄專區」內，市府認為可高效結合5G AIoT、智慧產業聚落和高端國際金融中心，將是南高雄最具發展潛力核心區。

副市長林欽榮表示，特貿三基地早於2015年即由台電自辦地上權招商，歷經3次招商未有斬獲，市長陳其邁於2020年就任，重新檢討市場意願、投資誘因等，以公辦都更於2021年3月底公告招商，同年11月完成評選，「三案揮出高雄大型公辦都更漂亮一擊全壘打」，目前3個基地總投資金額突破860億元，可說「十年磨一劍」，實屬不易。

都發局長吳文彥指出，本案將於成功二路與林森四路口興建一棟3層商場與二棟48層住商大樓，打造緊密且多功能的複合式開發格局。完工後，市府與台電公司將共同分回約1.2萬坪商辦空間及權利金，可望與鄰近高雄軟體園區及特貿三其他兩案串聯，形成完整科技產業聚落，吸引優質企業與國際團隊進駐。