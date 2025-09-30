淡水大利多要來了？興富發300億淡海造鎮案 每週來客量達30組

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新海城樣品屋。記者朱曼寧／攝影
淡水史上最大利多要來了，淡江大橋預計明年通車，可望帶動淡海房市發展。興富發（2542）趁勢瞄準布局，推出淡水區在線最大量體造鎮案「新海城」，總銷達300億元，業者指出，該案因房價親民，頗受首購族青睞，每週來客量可達約30組。

負責新海城銷售的海悅專案經理李宗軒表示，該案基地面積達8,177坪，總戶數共2,039戶，住宅分四期銷售，第一期為C棟，戶數約540戶，開價約42-45萬元，總價約900到1,300萬元，總銷約60億元，自去年10月銷售至今，已售約六成，其中自住客占比六成，四成為置產客。

觀察實價登錄，目前「新海城」成交每坪單價落在36.7~47.8萬元，平均成交均價38.7萬元。代銷指出，該案因總價親民，較不受市場打房影響，後續推出的棟別價格將站上4字頭。

淡海房價發展上，李宗軒表示，淡江大橋預計今年底完工，明年通車，雖然目前房價尚未明顯反應，但等到實際通車後，預計最快明年初市場就會開始慢慢反應，簡單來說，只要買盤實際看到交通舒緩，房價就會反應交通利多。

興富發指出，淡水新市鎮成功復刻林口發展，近年因為「淡海輕軌」通車而華麗轉身，政府加碼斥資333億打造淡海科技城，更有淡江大橋、淡北道路、輕軌藍海線二期，交通三箭齊發，更全面、更具發展性的城市規劃，成為雙北首都圈最受青睞的移住熱區。

興富發指出，看好區域未來發展，淡水今年突破人口20萬大關，坐擁全台淨移入最高行政區的冠軍寶座，加上離台北最搶手科技重鎮「北士科」僅需十餘分鐘即可抵達，輝達總部帶來的產業發展紅利也為淡海科學城的未來打下優勢基礎。

新海城接待中心。記者朱曼寧／攝影
房價 淡江大橋

