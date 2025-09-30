鐵道局攜手國泰人壽 高鐵桃園站前開發案動土

鐵道局與國泰人壽合作開發的高鐵桃園站前事業發展用地，於30日動土，鐵道局長楊正君表示，本開發案將引進商場及特色娛樂設施(零售、餐飲、演藝場)、旅館、辦公大樓等，為民眾帶來工作、消費、休閒、通勤等面向的新生活。國泰人壽總經理劉上旗表示，將延續高鐵後站的成功經驗，同時落實公司ESG政策，申請「建築能效標章」及其他綠建築認證，專注於提升建築能源效率。

隨著桃園建設不斷向前邁進，高鐵車站周邊商圈、Outlet暢貨中心、商辦、旅館林立，民眾到桃園不再只是為了去機場，更是為了休閒遊憩及購物。根據統計，高鐵桃園站與機場捷運A18站每日進出旅運量，已經超過7.6萬人次，而青埔地區，包括桃園青埔藝術運動園區及桃園高鐵商圈，更躍居114年桃園熱門景點排行前2名。

楊正君表示，本開發案將引進商場及特色娛樂設施(零售、餐飲、演藝場)、旅館、辦公大樓等，期待全面完工後，不僅作為「Core of Taoyuan New City桃園新都市核心」，更可扮演「Gate of Taiwan臺灣國門之都」的關鍵角色。

楊正君表示，高鐵桃園車站特定區鄰近桃園機場，不僅樹立國際商務人士及觀光旅客對臺灣「Gate of Taiwan」第一印象，在高鐵與機場捷運等交通工具串聯下，更是鏈結國際與台灣每座城市的關鍵。這是鐵道局第三次與國泰人壽合作開發，先前的華泰名品城已成功帶領桃園高鐵商圈的發展，這次高鐵桃園站前事業發展用地開發案，國泰人壽基地將規劃2公頃站區廣場、地下連通道連接高鐵桃園車站廣場、停車場、自行車及Youbike站等，將使站區整體空間品質與服務機能更加優化，為民眾帶來工作、消費、休閒、通勤等面向的新生活。

劉上旗表示，將延續高鐵後站的成功經驗，以高鐵桃園站為核心，採TOD大眾運輸導向型發展，串聯商業、購物、辦公、休閒與飯店等多元機能，同時落實公司ESG政策，申請「建築能效標章」及其他綠建築認證，專注於提升建築能源效率。

桃園市長張善政表示，國泰人壽持續加碼投資桃園，展現對桃園市發展的高度信心。桃園已從過去的桃園、中壢雙核心發展，加入新興的青埔地區，成為未來都市發展的鐵三角。近年青埔已逐步完善城市機能，為桃園邁向國際門戶奠定基礎，相信國泰人壽會盡全力推動本案，為青埔地區增添國際級新地標。期盼本案全面完工後，可邁向Gate Way of Gate Way，加速桃園邁向智慧永續城市。