盼2030完工！國泰人壽桃園高鐵站前3.2萬坪開發動土 將進駐百貨飯店

國泰人壽於桃園高鐵站前規畫「高速鐵路桃園車站特定區開發案」，今第一階段新建案開工動土，佔地約3.2萬坪，預計新建5棟複合式大樓，估可創造約2.4萬個就業機會並帶動百億元商機，也是高鐵沿線規模最大開發計畫，該案工程期預計5年，有望於2030年完工，推動區域繁榮。

桃園市經發局說明，國泰人壽於桃園市累計投資已逾千億元，先前於高鐵後站打造「置地廣場 桃園」百億商圈，匯集華泰名品城、COZZI Blu和逸飯店、Xpark水生公園、新光影城等，成功帶動地方繁榮。

本案將延伸至高鐵前站，規劃開發面積約3.2萬坪，將興建百貨商場、辦公大樓及星級飯店，並結合5G智慧應用與綠色運輸，打造智慧示範城區，不僅將塑造桃園全新國際新地標，更預計創造約2.4萬個就業機會，帶動百億元商機，成為推動城市升級的重要引擎。

桃園市長張善政指出，桃園正逐步以青埔為核心，形成「青埔、桃園、中壢」鐵三角的都市發展格局。青埔擁有機場捷運，可直通航空城，對航空城發展具有關鍵意義，未來亦將與桃園舊城區及中壢改造計畫相互呼應，帶動整體發展，成為桃園最亮眼的地區。

張善政表示，青埔作為台灣的重要門戶，國泰人壽持續投資旅館、商場與辦公大樓等建設，展現獨到眼光，為青埔點亮一顆顆明珠，推動區域繁榮。今年初更慷慨提供土地作為桃園燈會場地，參觀人次突破2千萬，也感謝交通部鐵道局協助讓活動圓滿完成。

交通部鐵道局長楊正君則說，桃園是國際旅客主要進出門戶，每年旅運量超過4千萬人次，高鐵更串聯西部走廊各大城市，使青埔展現高度發展潛力。青埔藝術運動園區與高鐵商圈今年已名列桃園熱門旅遊景點前兩名，顯示青埔已成為新都心。