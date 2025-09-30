快訊

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

萬海、陽明及長榮合作 強化近洋線開中國華北至印尼航線服務

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮、萬海及長榮宣布瞄準市場需求，強化亞洲區間航線服務網絡。圖／萬海提供
長榮、萬海及長榮宣布瞄準市場需求，強化亞洲區間航線服務網絡。圖／萬海提供

亞洲區間市場需求強勁，陽明（2609）、萬海（2615）及長榮（2603）30日宣布瞄準市場需求，強化亞洲區間航線服務網絡，新闢中國(華北)至印尼航線服務。

三家海運公司持續提升亞洲區間航線網絡，為因應東南亞新興市場蓬勃發展及區域貿易往來需求，預計自今(2025)年10月31日起新增華北-印尼-星馬航線(North China – Indonesia – Malaysia Service，簡稱CIM)。

此航線將由陽明海運、長榮及萬海共同投入5艘2,400-3,000 TEU級船舶營運，此航線實裝總量約在1,900至2,200 TEU，擔任定期巡航服務提供35天巡航的每周固定航班服務。

航線靠港順序為：大連(Dalian) –新港(Xingang) –青島(Qingdao) –寧波(Ningbo) –泗水(Surabaya) –雅加達(Jakarta) –新加坡(Singapore) –巴生(Port Klang) –高雄(Kaohsiung) –大連(Dalian)。

CIM航線除可提供華北至印尼之直航服務外，配合現有中國(華中)-印尼航線(CTI)，將使中國至印尼的運輸網絡更趨綿密，全方位滿足客戶需求。

萬海新增此一中國大陸華北至印尼直航航班並搭配現行服務網絡，提供往返於華北、印尼、星馬及高雄之間的客戶更優質、迅速且綿密之運輸服務，滿足客戶需求。

航線 印尼

延伸閱讀

貨櫃海運價有望止跌反彈 長榮、陽明等可望受惠

法人：今年營運雖然不如去年 貨櫃三雄維持高配息

印尼裔男孩的故事！「新來的小朋友」10歲男孩在台灣綻放新力量

CNN印尼記者追問學餐中毒 遭總統府取消採訪資格

相關新聞

輝達在台蓋總部成敗看今日？ 北市府仍重申2解決方案

輝達興建台灣企業總部，能否取得北士科T17、T18土地仍是未知數。因輝達和新壽雙方簽署合作意向書（MOU）將在今天屆期，...

新青安鬆綁沒效！房仲：9月全台房市仍慘淡

919第七波選擇性信用管制滿一年，住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，全台各區域買氣均弱，全台量減5.8%，和去年相比...

凱．貝克曼將於明年5月 接任默克集團執行董事會主席暨執行長

默克集團母公司E. Merck KG家族合夥人董事會（The Board of Partners）於9月25日宣布，任命...

萬海、陽明及長榮合作 強化近洋線開中國華北至印尼航線服務

亞洲區間市場需求強勁，陽明（2609）、萬海（2615）及長榮（2603）30日宣布瞄準市場需求，強化亞洲區間航線服務網...

九月成交量小減3% 房仲：限貸令對價格影響已經弱化

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年9月價量變化，各縣市買氣表現皆較上月疲弱，整體月減3%，年減20%，其中桃園...

《汽車咖啡坊》中國電車不再閃亮 豐田新車即將炸開

中國電動車企從2016年開展新頁，瞬間冒出三百餘家之後，從2018年起又年年聲稱銷售近三千萬輛，比亞迪更成為全球當紅炸子雞，近年卻在中國境內不斷傳出4S經銷店接連倒閉，導致數百萬車主陷入困境的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。