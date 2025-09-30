萬海、陽明及長榮合作 強化近洋線開中國華北至印尼航線服務

亞洲區間市場需求強勁，陽明（2609）、萬海（2615）及長榮（2603）30日宣布瞄準市場需求，強化亞洲區間航線服務網絡，新闢中國(華北)至印尼航線服務。

三家海運公司持續提升亞洲區間航線網絡，為因應東南亞新興市場蓬勃發展及區域貿易往來需求，預計自今(2025)年10月31日起新增華北-印尼-星馬航線(North China – Indonesia – Malaysia Service，簡稱CIM)。

此航線將由陽明海運、長榮及萬海共同投入5艘2,400-3,000 TEU級船舶營運，此航線實裝總量約在1,900至2,200 TEU，擔任定期巡航服務提供35天巡航的每周固定航班服務。

航線靠港順序為：大連(Dalian) –新港(Xingang) –青島(Qingdao) –寧波(Ningbo) –泗水(Surabaya) –雅加達(Jakarta) –新加坡(Singapore) –巴生(Port Klang) –高雄(Kaohsiung) –大連(Dalian)。

CIM航線除可提供華北至印尼之直航服務外，配合現有中國(華中)-印尼航線(CTI)，將使中國至印尼的運輸網絡更趨綿密，全方位滿足客戶需求。

萬海新增此一中國大陸華北至印尼直航航班並搭配現行服務網絡，提供往返於華北、印尼、星馬及高雄之間的客戶更優質、迅速且綿密之運輸服務，滿足客戶需求。