輝達在台蓋總部成敗看今日？ 北市府仍重申2解決方案

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
新壽得標北士科T17、18土地。本報資料照片
輝達興建台灣企業總部，能否取得北士科T17、T18土地仍是未知數。因輝達和新壽雙方簽署合作意向書（MOU）將在今天屆期，北市府今仍強調，最好的兩個解決方案，一個就是新壽照契約把輝達要的蓋好，另一個就是新壽跟台北市政府合意解約。

外傳新壽已表達期盼延長MOU效期，同時雙方正朝北士科T17、T18土地由新壽和北市府解約方向來解套。但府內人士指出，新壽開出解約的條件，要求北市府應支付50年收益計107億元，加上返還32億已繳權利金，合計近140億元的「合意解約金」，才同意讓北市府收回土地，但北市府底限最多約40多億，且需呈報市議會同意，恐難過關。

台北市副市長李四川也表示，輝達和新壽的MOU今天到期，會不會延長，市府目前也還不知道，因為這是商業上類似契約，不知道他們會不會延長，或是做另外再訂定MOU。

對於北市府的態度，李四川強調，現在仍是兩個解決方案，一個就是新壽照契約，把輝達要的蓋好轉移，這是第一個，這個也最簡單，但也聽說輝達不太傾向這個做法。

他說，第2個就是新壽跟台北市政府合意解約，市府就可以把這一塊土地就設定地上權給輝達，內政部也同意了，市府相關的法律也都修好，那就看輝達，看他們要採用哪一個。「市府的態度和之前都一樣」MOU是他們的商業行為，這就由他們兩個公司去做決定，

至於輝達是否放棄T12？李四川指出，輝達現在還是比較喜歡T17、18，因為已經談了好久，現在要在回到T12，可能又要重新評估，且還有一些地主，除非確定輝達無法得到T17、18，才會轉過來。

輝達 新壽 MOU

