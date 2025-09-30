九月成交量小減3% 房仲：限貸令對價格影響已經弱化

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年9月價量變化，各縣市買氣表現皆較上月疲弱，整體月減3%，年減20%，其中桃園逆勢上揚，月增逾8%，和去年同期交易量持平，表現均為七大都會區中最佳。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，限貸令上路一年來各地交易哀鴻遍野，不過桃園重劃區低總宅供給多，在北台灣比價效應下快速站穩腳步，成為新青安、首購族的最愛。

南台灣去年受產業利多帶動投資買盤，但今年風向轉，雖物件總價低，但單價漲幅大，自住族群支撐力道有限，買氣遠遠落後去年同期。

張旭嵐指出，目前嚴格放貸已經逐漸成為房市常態，買方的態度仍趨保守，近一年投資型的屋主陸續讓利脫手，目前自住屋主價修幅度有限，限貸令對價格的影響已經弱化，但購屋者仍有降價的期待，買賣雙方出現價格落差，因此交易量仍處有志難伸的局面。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」「購買房地產時機」指標，本月調查結果為88.94點，與上月的調查結果92.73相較下降3.79點，續創109年8月以來之新低紀錄，維持在100點以下之悲觀區間。

張旭嵐表示，10月將進入傳統購屋旺季，雖然限貸令沒有鬆綁，不過目前政策友善新青安，為新青安貸款開快速通關，排除放款天條之外，「能貸才是好咖」的情況下，第四季仍會是低總小宅產品當道，房市仍是首購族的天下。