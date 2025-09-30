快訊

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

九月成交量小減3% 房仲：限貸令對價格影響已經弱化

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年9月價量變化，各縣市買氣表現皆較上月疲弱，整體月減3%，年減20%，其中桃園逆勢上揚，月增逾8%，和去年同期交易量持平，表現均為七大都會區中最佳。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，限貸令上路一年來各地交易哀鴻遍野，不過桃園重劃區低總宅供給多，在北台灣比價效應下快速站穩腳步，成為新青安、首購族的最愛。

南台灣去年受產業利多帶動投資買盤，但今年風向轉，雖物件總價低，但單價漲幅大，自住族群支撐力道有限，買氣遠遠落後去年同期。

張旭嵐指出，目前嚴格放貸已經逐漸成為房市常態，買方的態度仍趨保守，近一年投資型的屋主陸續讓利脫手，目前自住屋主價修幅度有限，限貸令對價格的影響已經弱化，但購屋者仍有降價的期待，買賣雙方出現價格落差，因此交易量仍處有志難伸的局面。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」「購買房地產時機」指標，本月調查結果為88.94點，與上月的調查結果92.73相較下降3.79點，續創109年8月以來之新低紀錄，維持在100點以下之悲觀區間。

張旭嵐表示，10月將進入傳統購屋旺季，雖然限貸令沒有鬆綁，不過目前政策友善新青安，為新青安貸款開快速通關，排除放款天條之外，「能貸才是好咖」的情況下，第四季仍會是低總小宅產品當道，房市仍是首購族的天下。

房地產 買氣

延伸閱讀

新青安鬆綁沒效！房仲：9月全台房市仍慘淡

房仲全聯會攜手各縣市房仲公會 捐助物資支援花蓮光復鄉災區

差點轉行當房仲？SEVENTEEN珉奎「自曝曾備考證照」智性戀魅力太圈粉被讚：做什麼都會成功

新青安大鬆綁仍救不了限貸飢餓遊戲 揭「一個政府、兩套標準」困局

相關新聞

輝達在台蓋總部成敗看今日？ 北市府仍重申2解決方案

輝達興建台灣企業總部，能否取得北士科T17、T18土地仍是未知數。因輝達和新壽雙方簽署合作意向書（MOU）將在今天屆期，...

新青安鬆綁沒效！房仲：9月全台房市仍慘淡

919第七波選擇性信用管制滿一年，住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，全台各區域買氣均弱，全台量減5.8%，和去年相比...

凱．貝克曼將於明年5月 接任默克集團執行董事會主席暨執行長

默克集團母公司E. Merck KG家族合夥人董事會（The Board of Partners）於9月25日宣布，任命...

萬海、陽明及長榮合作 強化近洋線開中國華北至印尼航線服務

亞洲區間市場需求強勁，陽明（2609）、萬海（2615）及長榮（2603）30日宣布瞄準市場需求，強化亞洲區間航線服務網...

九月成交量小減3% 房仲：限貸令對價格影響已經弱化

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年9月價量變化，各縣市買氣表現皆較上月疲弱，整體月減3%，年減20%，其中桃園...

《汽車咖啡坊》中國電車不再閃亮 豐田新車即將炸開

中國電動車企從2016年開展新頁，瞬間冒出三百餘家之後，從2018年起又年年聲稱銷售近三千萬輛，比亞迪更成為全球當紅炸子雞，近年卻在中國境內不斷傳出4S經銷店接連倒閉，導致數百萬車主陷入困境的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。