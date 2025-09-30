新青安鬆綁沒效！房仲：9月全台房市仍慘淡

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／ 攝影
919第七波選擇性信用管制滿一年，住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，全台各區域買氣均弱，全台量減5.8%，和去年相比，減少22.2%，年度減幅縮小。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，9月央行理監事會成為市場矚目焦點，許多賣方態度觀望，不過因為買方貸款仍陷入困境，雖然行政院讓新青安貸款排除在銀行法72-2規定之外，但挹注有限，使得交易量欲大不易。

觀察各縣市表現，北市月減15.3%，年減12.3%，新北月增1.6%，年減9.7%，桃園月減8.1%，年減18.8%，台中月增13.2%，年減34.4%，台南月增4.9%，年減20.7%，高雄月減19.8%，年減41.6%，全台月減5.8%，年減22.2%。

徐佳馨表示，新北、台中與台南經歷前幾個月血洗，賣方降價讓買盤回穩，自用客戶歸隊，交易相對穩健，高雄漲多回檔，不少人預料關稅後座力還沒到，對傳產業者影響甚巨，衝擊買氣，加上銀行貸款狀況不理想，賣方不透過降價想要成交，並不容易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，目前雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，但新案市場實際價格下修力道有限，且未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動整體市場，仍有待觀察。

至於成屋市場，中古屋市場雖有表現，但在貸款排隊、利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，購屋人謹慎下，短期內交易量恐怕保守，整體買氣恐怕得要等到第四季才有轉機。

