金像電加速布局泰國 明年下半年2期擴產

全球伺服器板大廠金像電鎖定AI伺服器需求，因應訂單加速海外產能布局，金像電表示，泰國廠1期陸續完成客戶認證，今年第4季量產、挹注營收，並同步推進第2期建置，預估明年下半年產值可望比1期放大數倍

金像電為CSP（雲端服務供應商）ASIC伺服器PCB主要供應商，掌握ASIC AI訂單，將規劃產能擴充滿足訂單需求。

金像電表示，未來泰國廠將成為承接AI伺服器訂單的重要生產基地，泰國廠第1期在今年第2季客戶陸續認證，第3季還在小量試產，預計第4季會正式量產，開始貢獻營收，目前已啟動第2期泰國投產，明年下半年可望擴產，第2期產值預估會比第1期數倍增加。

除了海外擴張，金像電也同步加碼台灣產能。金像電先前已宣布，因應AI伺服器與網通產品強勁需求，以新台幣16億元的交易金額，取得中環桃園中壢廠，為擴建台灣廠所需。

業界分析，金像電在伺服器及網通板具備技術基礎，尤其在多層厚板領域展現優勢，並掌握CSP業者對AI伺服器的長期訂單。展望2026年，隨著AI ASIC需求明確、800G交換器滲透率提升，金像電在高階網通板與AI伺服器產品的營收占比預料將持續走升，泰國與台灣雙產能布局可望成為營收成長雙引擎。