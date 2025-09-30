快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

陽明新闢中國華北至印尼航線服務 強化亞洲區間航線

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

陽明海運（2609）持續提升亞洲區間航線網絡，為因應東南亞新興市場蓬勃發展及區域貿易往來需求，預計自今(2025)年10月31日起新增華北-印尼-星馬航線（North China – Indonesia – Malaysia Service，簡稱CIM）。

此航線將由陽明海運、長榮海運股份有限公司（2603）及萬海航運股份有限公（2615）司共同投入5艘2,400-3,000 TEU級船舶營運，提供35天巡航之每週固定航班服務。航線靠港順序為：大連（Dalian） –新港（Xingang） –青島（Qingdao） –寧波（Ningbo） –泗水（Surabaya） –雅加達（Jakarta） –新加坡（Singapore） –巴生（Port Klang） –高雄（Kaohsiung） –大連（Dalian）。

CIM航線除可提供華北至印尼之直航服務外，配合現有中國（華中）-印尼航線（CTI），將使中國至印尼的運輸網絡更趨綿密，全方位滿足客戶需求。

陽明海運不斷優化航線網絡，增進營運效能及服務品質，提供客戶更可靠、完善的運送服務。更多航線資訊請參考陽明海運公司網站(www.yangming.com)或洽陽明海運業務團隊。

陽明海運 航線 印尼

延伸閱讀

淡出演藝圈40年！「最美麗主持人」白嘉莉閃婚真相曝光

貨櫃海運價有望止跌反彈 長榮、陽明等可望受惠

法人：今年營運雖然不如去年 貨櫃三雄維持高配息

印尼裔男孩的故事！「新來的小朋友」10歲男孩在台灣綻放新力量

相關新聞

北市百貨周年慶 第一波喊衝…連假、普發現金將成業績大補丸

百貨周年慶檔期開跑，台北市開啟第一戰，新光、統一、Global Mall、微風先攻，緊接著第二波迎來遠東SOGO、遠百的周年慶，各大業者都...

《汽車咖啡坊》中國電車不再閃亮 豐田新車即將炸開

中國電動車企從2016年開展新頁，瞬間冒出三百餘家之後，從2018年起又年年聲稱銷售近三千萬輛，比亞迪更成為全球當紅炸子雞，近年卻在中國境內不斷傳出4S經銷店接連倒閉，導致數百萬車主陷入困境的問題。

住宅買氣持續涼 中信：9月交易量月減7%、年減近三成

中信房屋統計內部成交件數，9月全國交易量相較於上月減少約6.9%，較去年同期減少約27.6%。

美汽車零件商破產 永新-KY尚有5億元應收帳款未收回

美國汽車零件供應商First Brands集團28日聲請破產保護，揭露總債務上看500億美元，私人債務市場近幾年大型企業...

百貨業下半年新櫃改裝 拚吸引人潮

百貨業下半年拚新櫃改裝吸人潮，Global Mall改裝櫃位共計近70個；大江購物中心重塑4,000坪、130櫃位，調整...

貨櫃海運價有望止跌反彈 長榮、陽明等可望受惠

航運業者指出，全球貨櫃輪運價跌跌不休情形有望改善，首先是全球海運業者北美航線9月下旬開始大量減班，中國大陸十一長假後趕著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。