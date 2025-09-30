陽明新闢中國華北至印尼航線服務 強化亞洲區間航線
陽明海運（2609）持續提升亞洲區間航線網絡，為因應東南亞新興市場蓬勃發展及區域貿易往來需求，預計自今(2025)年10月31日起新增華北-印尼-星馬航線（North China – Indonesia – Malaysia Service，簡稱CIM）。
此航線將由陽明海運、長榮海運股份有限公司（2603）及萬海航運股份有限公（2615）司共同投入5艘2,400-3,000 TEU級船舶營運，提供35天巡航之每週固定航班服務。航線靠港順序為：大連（Dalian） –新港（Xingang） –青島（Qingdao） –寧波（Ningbo） –泗水（Surabaya） –雅加達（Jakarta） –新加坡（Singapore） –巴生（Port Klang） –高雄（Kaohsiung） –大連（Dalian）。
CIM航線除可提供華北至印尼之直航服務外，配合現有中國（華中）-印尼航線（CTI），將使中國至印尼的運輸網絡更趨綿密，全方位滿足客戶需求。
陽明海運不斷優化航線網絡，增進營運效能及服務品質，提供客戶更可靠、完善的運送服務。更多航線資訊請參考陽明海運公司網站(www.yangming.com)或洽陽明海運業務團隊。
