《汽車咖啡坊》中國電車不再閃亮 豐田新車即將炸開

中國電動車企從2016年開展新頁，瞬間冒出三百餘家之後，從2018年起又年年聲稱銷售近三千萬輛，比亞迪更成為全球當紅炸子雞，近年卻在中國境內不斷傳出4S經銷店接連倒閉，導致數百萬車主陷入困境的問題。



更大的挑戰來自以豐田汽車為首的超越電動車的固態電池、氫動力等高級綠能車產品的推出，明年就是更大的關卡，豐田現任會長豐田章郎甚至苦口婆心指出台灣應推行賽車與氫能未來。

中國一窩蜂的拷貝

在2023年中國造車新勢力成員之一的威馬汽車就向法院申請破產審查。這項中國新能源汽車行業正經歷前所未有的洗牌潮，除了威馬，哪咤、高合等車企都接連倒閉破產，讓數百萬名車主面臨系列問題，包括質保失效、維修無門、二手車價值歸零等，而倒閉車企遺留的售後責任問題亟待解決。

據統計，近十年倒閉的車企已涉及數百萬名車主權益。上述中國造車新勢力品牌接連倒閉，留下的不僅是空蕩的廠房，更有數以萬計陷入售後困境的車主。其中哪咤汽車在今年6正式進入破產程序，對車主的承諾也成廢紙一張。這是2016開放造車新勢力迸出三百多家造車廠迄今的現實景觀。

中國造車新勢力膽大

中國造車新勢力經營群多半欠缺實質汽車產業內涵經驗，多係3C以及電腦網路發達後透過運算能力還原汽車設計，就是將流行多年的PTT造車應用到生產線，會造車成為車業的基本能力，至於經營能力完全拋開一旁，厲害的還會華爾街上市玩股，車業經營已成玩笑。

車業經營基本的三大版塊：設計、製造、營銷，其中營銷才是車業生存的真實版塊，包括通路渠道的發展，也就是4S店的鋪陳，而4S店家的銷售、管理、行銷、技術、零配件倉儲管理銷售，乃至二手車回收再售與客戶關係經營回饋。

車業營銷是重點

大約從1995至2015年的20年間，台灣大約有超過千名車業資深人員因為遇上台灣本土車業競爭關係，資方逃竄導致工作失去目標，於是恰好搭上中國竄起的風潮跨海求生，有不少專業經理人還因此搭上市場井噴榮景忽然成為中國產業經營的神話人物。而真正在第一線協助基層4S店經營管理培訓的講師群，奉派到全中國包括黑龍江、哈爾濱、迪化、伊犁等等偏遠至四五線城市的講師群，苦口婆心給出的扎根管理業務，卻敵不過生產主廠的混亂。

將近十年過去，當初一窩蜂登記有意投入造車新勢力的，前段班倚賴華爾街股市得來的機會，大肆炒股玩弄紙上富貴，前端4S店業務發展捉襟見肘，中央補貼政策發派到造車廠門口之後，完全沒有前端4S店家業務相關的輔導協助，汽車買家受到宣傳吸引純粹昧於一時享受。

豐田無視純電中國

反之，全球車業霸主豐田集團，從來就清楚理解中國純電車就是前科技部長萬鋼企圖彎道超車閃避無法企及的內燃機工藝領域，因此全中國硬著頭皮衝刺純電車業，後來還是因為美國特斯拉專利放送，才給了中國機會，促使比亞迪爆紅。但是豐田卻堅守燃油引擎，並向混合動力、固態電池以及氫能動力方向邁進。其2026款豐田新Corolla就以新電池混合動力續航2千公里及超前衛造型，已經完全攪動全球車壇。

在台灣，豐田章郎更是多次造訪，為台灣車業點燈，指出氫能車、賽車兩大方向才是人間車業未來方向。絕不是原封不動搬進中國廉價車組裝，繼續給純電車免貨物稅、免牌照稅這樣的瞎子摸象造車工業政策可以成就台灣，應傾聽豐田章郎的建言，戮力氫能發展落實真正綠能產業未來。

