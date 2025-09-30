買方貸款仍陷入困境 住商：九月交易量月減5.8%、年減22.2%

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，全國各區域買氣均弱，與上月比、國內量減5.8%，和去年相比，減少22.2%，年度減幅縮小。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，9月理監事會成為市場矚目焦點，許多賣方態度觀望，不過因為買方貸款仍陷入困境，雖然行政院讓新青安貸款排除在銀行法72-2規定之外，但挹注有限，使得交易量欲大不易。

縱觀各縣市表現，北市月減15.3%，年減12.3%，新北月增1.6%，年減9.7%，桃園月減8.1%，年減18.8%，台中月增13.2%，年減34.4%，台南月增4.9%，年減20.7%，高雄月減19.8%，年減41.6%，全台月減5.8%，年減22.2%。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前雖有少數建商喊出讓利、降價等銷售手段，但新案市場實際價格下修力道有限，且未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動整體市場，仍有待觀察。

