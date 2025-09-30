住宅買氣持續涼 中信：9月交易量月減7%、年減近三成

中國電動車企從2016年開展新頁，瞬間冒出三百餘家之後，從2018年起又年年聲稱銷售近三千萬輛，比亞迪更成為全球當紅炸子雞，近年卻在中國境內不斷傳出4S經銷店接連倒閉，導致數百萬車主陷入困境的問題。

2025-09-30 10:44