住宅買氣持續涼 中信：9月交易量月減7%、年減近三成
中信房屋統計內部成交件數，9月全國交易量相較於上月減少約6.9%，較去年同期減少約27.6%。
進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減9.2%、年減6.3%；新北市月減7.5%、年減25%；桃園市月減3.6%、年減29.8%；台中市月增9.5%、年減27.8%；台南市月減8%、年減29.6%；高雄市月減7.8%、年減35.2%。
中信房屋總經理張世宗指出，9月房市交易量相較8月出現小幅下滑，一方面是受民俗月影響，民眾簽約日期可能延後。
另一方面，當前房市仍處於築底階段，市場買盤以自住客與首購族為主力，多數民眾對房價回落仍有期待，追價意願偏低，與屋主心態形成拉鋸，交易量自然難以回升。
此外，張世宗分析，9月適逢央行第3季理監事會議召開，不少買方也在觀望央行是否將釋出新的政策動向，進而導致市場交易氛圍轉趨保守，交易步調隨之放緩。
張世宗表示，後續房市走向，還需持續關注央行政策與貸款環境的變化。
