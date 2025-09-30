樂迦竹北智慧工廠明年首季啟用 與澳洲Cambium Bio簽下首筆CDMO合作案

台灣再生醫療CDMO業務有突破進展，樂迦再生科技29日宣布，該公司投資逾十億元打造的竹北新廠將於2026年首季啟用；對此，樂迦已與澳洲上市公司Cambium Bio簽署CDMO（委託開發與製造）合作備忘錄（MOU），將由樂迦（6891）協助Cambium生產台灣、美國、澳洲等地三期臨床試驗的乾眼症新藥 Elate Ocular。

Cambium Bio最大股東是來自台灣的正揚生醫集團，創辦人曾育弘成立的國維牙醫診所，以Dr. Wells為品牌已發展出35家牙醫連鎖體系。曾育弘更在2024年透過美國投資的Cambium Medical Technology與澳洲再生醫療公司Regeneus合併成立Cambium Bio公司。

樂迦董事長邱俊榮表示，本次與Cambium 簽訂的是樂迦接獲首張進入美國三期臨床試驗的國際委託製造MOU，樂迦為Cambium提供的量產合作，將在樂迦竹北廠完成FDA查廠與 GMP認證後正式啟動。樂迦一旦通過美國 FDA查廠，未來不僅正式協助國際藥廠臨床與商業化量產，更將成為台灣再生醫療技術銜接國際的橋樑，讓台灣廠商能透過樂迦的智慧工廠平台、以更具競爭力的成本取得 FDA查廠驗證，連結全球市場。

Cambium 執行長Karolis Rosickas表示，Elate Ocular有潛力成為全球第一個針對中重度乾眼症、角膜受損與免疫性眼表病變的再生型生物藥。公司相中樂迦興建中的竹北廠，因其將符合FDA與GMP規範，是亞洲少數能同時滿足臨床試驗與商業化生產的智慧工廠，不排除未來有進一步合作的機會。

Cambium除了本次與樂迦簽署的合作備忘錄外，該公司近期也與法國 Benta SAS 簽訂乾眼症新藥 Elate Ocular的中東與歐洲市場授權合作。Benta集團為跨足四十多國的國際醫療產業集團，Cambium在全球範圍積極布局新藥開發與商業化。

此外，正揚生醫集團佈局台灣、美國及澳洲等地，旗下除了Cambium 外，還包括位於美國的艾瑞生醫、德科維聯合科技，以及 Amber BioLife等生技公司，主要產品涵蓋口腔、再生與新藥開發領域。未來，正揚與Cambium的國際市場拓展計畫，除了中東與歐洲市場外，其他國際市場的臨床與商業化量產，都有機會交由樂迦智慧工廠承接。

樂迦表示，結合台灣AI 與 IT 技術打造的竹北智慧細胞 GMP 新廠，耗資超過10億元，預計2026年第1季可正式啟用，成功架構智慧工廠與國際委託製造平台。本次首度接獲具國際級第三期試驗藥物的 CDMO 投產MOU是一大里程碑，未來將持續爭取歐洲等國際訂單，實現「製造細胞，創造未來」的願景。