法人：今年營運雖然不如去年 貨櫃三雄維持高配息

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）等貨櫃三雄第4季起可望迎來轉機，單季營運展望轉佳。法人認為，今年營運雖然不如去年，但全年維持「高配息」的格局應該不會改變。

中國大陸將於10月1日進入連續八天的長假，受此影響下，近期貨櫃海運價再度走低。業界預期，影響所及包括長榮、陽明等航商第3季旺季不旺，第4季雖有壓力，但在運價逐步回穩後，有望迎接新契機。

上周公布的上海集裝箱出口（SCFI）運價指數下跌83.69點至1,114.52點，周跌幅6.98%，連續第四周下滑，四大航線運價都走低。

貨運承攬業者表示，大陸因為十一長假影響，貨量不多，十一長假之後市場的運價及運量表現將是關鍵。

據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,460美元，較前一期下跌176美元，跌幅達10.75%；遠東到美東運價每FEU達2,385美元，較前一期跌172美元，跌幅6.72%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達971美元，較前期跌81美元，周跌幅7.69%；遠東到地中海運價每TEU達1,485美元，較前期跌153美元，周跌幅9.34%。

