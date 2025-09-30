百貨業下半年新櫃改裝 拚吸引人潮

百貨業下半年拚新櫃改裝吸人潮，Global Mall改裝櫃位共計近70個；大江購物中心重塑4,000坪、130櫃位，調整新櫃數占全館40%；宏匯廣場第3季啟動開幕以來的最大規模改裝，有41家新品牌新櫃登場。

Global Mall表示，這兩個月以來改裝櫃位共計近70個，其中以新北市中和改裝幅度最大，共計近25個櫃位，聚焦體驗升級、年輕族群，引進多個香氛保養品牌、時尚與休閒服飾品牌及智慧穿戴裝置。

宏匯廣場自許新北市核心生活購物中心，第3季啟動開幕以來的最大規模改裝，陸續有41家全新品牌新櫃登場。

宏匯表示，本波改裝鎖定現代家庭與上班族的日常需求，匯集科技生活、家電、生活藥妝及餐飲話題性品牌，呈現多元便利的全方位購物場域。

新光三越台中中港店上周重新開幕，共引進135個新櫃，大部分集中於11樓及12樓，並以「全項運動」為核心，集合13項奧運項目，展示全球未來運動及戶外休閒的新潮流。