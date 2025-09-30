快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

百貨業下半年新櫃改裝 拚吸引人潮

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

百貨業下半年拚新櫃改裝吸人潮，Global Mall改裝櫃位共計近70個；大江購物中心重塑4,000坪、130櫃位，調整新櫃數占全館40%；宏匯廣場第3季啟動開幕以來的最大規模改裝，有41家新品牌新櫃登場。

Global Mall表示，這兩個月以來改裝櫃位共計近70個，其中以新北市中和改裝幅度最大，共計近25個櫃位，聚焦體驗升級、年輕族群，引進多個香氛保養品牌、時尚與休閒服飾品牌及智慧穿戴裝置。

宏匯廣場自許新北市核心生活購物中心，第3季啟動開幕以來的最大規模改裝，陸續有41家全新品牌新櫃登場。

宏匯表示，本波改裝鎖定現代家庭與上班族的日常需求，匯集科技生活、家電、生活藥妝及餐飲話題性品牌，呈現多元便利的全方位購物場域。

新光三越台中中港店上周重新開幕，共引進135個新櫃，大部分集中於11樓及12樓，並以「全項運動」為核心，集合13項奧運項目，展示全球未來運動及戶外休閒的新潮流。

環球購物中心 運動 智慧穿戴

延伸閱讀

宏匯廣場引進41家新櫃 全台首發「小米之家」直營店亮相

台中新光三越復業 台新銀加持刷卡最高10.3%回饋

擁有5戶以上「囤房大戶」大揭露！ 新北市全台最多

新光三越開幕首日「斷流」排隊防回堵成功了？警：消滅預期心理

相關新聞

北市百貨周年慶 第一波喊衝…連假、普發現金將成業績大補丸

百貨周年慶檔期開跑，台北市開啟第一戰，新光、統一、Global Mall、微風先攻，緊接著第二波迎來遠東SOGO、遠百的周年慶，各大業者都...

美汽車零件商破產 永新-KY尚有5億元應收帳款未收回

美國汽車零件供應商First Brands集團28日聲請破產保護，揭露總債務上看500億美元，私人債務市場近幾年大型企業...

百貨業下半年新櫃改裝 拚吸引人潮

百貨業下半年拚新櫃改裝吸人潮，Global Mall改裝櫃位共計近70個；大江購物中心重塑4,000坪、130櫃位，調整...

貨櫃海運價有望止跌反彈 長榮、陽明等可望受惠

航運業者指出，全球貨櫃輪運價跌跌不休情形有望改善，首先是全球海運業者北美航線9月下旬開始大量減班，中國大陸十一長假後趕著...

法人：今年營運雖然不如去年 貨櫃三雄維持高配息

長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄第4季起可望迎來轉機，單季營運展望轉佳。法人認為，今年營運雖然不如去年，但全年維持「高配息」的...

創業心法／金色三麥董事長葉冠廷 自有品牌 釀出台灣味

金色三麥董事長葉冠廷分享創業心得，父親傳給兄弟兩個人的家訓是，創業一定要擁有自有品牌，在自己的領域做到最頂尖，原創才能擁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。