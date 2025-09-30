貨櫃海運價有望止跌反彈 長榮、陽明等可望受惠

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航運業者指出，全球貨櫃輪運價跌跌不休情形有望改善，首先是全球海運業者北美航線9月下旬開始大量減班，中國大陸十一長假後趕著新年及耶誕節開始出貨。路透
航運業者指出，全球貨櫃輪運價跌跌不休情形有望改善，首先是全球海運業者北美航線9月下旬開始大量減班，中國大陸十一長假後趕著新年及耶誕節開始出貨；其次是歐洲線要開始進行年度合約談判，航商都不願意賠錢簽約，運價有望止跌反彈。

大陸即將放十一長假，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連續第四周下滑，四大主要航線運價都走低，其中美西線跌幅逾一成，歐洲線每TEU（20呎貨櫃）跌破1,000美元關卡；承攬業者表示，銷歐、美的貨量不多，東南亞的貨量雖然較旺，還無法立即補足缺口。

不過，業者預期，第4季海運市場貨量及運價有望止跌反彈，物流業者認為，遠東到北美線的運價波動幅度將會加大，今年5、6月運價應該是今年的高峰，現在運價為高峰時的三、四成，船公司已大量減班，效應會開始浮現。

全球海運業者都依市場需求進行航班調整，各大航商北美航線9月下旬明顯減班，其中「Premier Alliance卓越聯盟」許多航班已停到明年3、4月，推估美西、美東減班約20%，這個還不包含其他海運聯盟及業者的減班數，可以看出北美市場航班正快速減少中。

歐洲線方面，正在靜待耶誕節、新年的年節商機需求出籠，加上2026年世足賽將開跑，有望帶動歐洲景氣回升，運價跌勢有望收斂。而歐洲線進入第4季長約換約期，國內的陽明已經表態，不可能賠錢簽長約。

由於2026年世足賽剛性需求會開始出籠，即便大船投入多，貨量不足，歐洲線運價也有望逐漸回穩；近洋線方面，第4季是傳統旺季，運價及運量表現相對穩健。

長榮（2603）、陽明 （2609）都已表示，中東地緣政治問題無解，未來三個月還沒有看到紅海復航的契機，地緣衝突還在升溫，基於人安、貨安的立場，不會貿然恢復航行紅海，也代表著全球船舶供給量不會大量增加。


