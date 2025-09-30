北市百貨周年慶 第一波喊衝…連假、普發現金將成業績大補丸

百貨周年慶檔期開跑，台北市開啟第一戰，新光、統一、Global Mall、微風先攻，緊接著第二波迎來遠東SOGO、遠百（2903）的周年慶，各大業者都卯足全力搶市，且均調高周年慶檔期業績展望，預告第4季百貨業營運動能強強滾。

百貨業者表示，本次周年慶有兩大「新」動能，包含10月有三個連假接連登場、政府普發1萬元現金等大補丸挹注，可望進一步推升買氣，力拚全年營收轉正成長。

周年慶第一波業者由四大百貨率先登場，包含新光三越、統一集團、微風與Global Mall。被視為景氣風向球的新光三越，第一波周年慶由北市南西店帶頭起跑，10月2日至19日展開，為期18天。

新光三越首波五店檔期業績目標33.2億元，年增0.6%、全台16店全檔業績目標為197.2億元，年增1.1%；統一DREAM PLAZA與統一時代百貨台北店周年慶檔期目標人流與業績皆力拚成長兩成；Global Mall拚業績成長10%；微風首波檔期目標業績58億元。

新光三越周年慶祭出11大亮點，結合熱門韓流趨勢與人氣IP，並攜手6,000家品牌廠商祭出最強回饋；統一DREAM PLAZA攜手統一時代百貨台北店於周年慶檔期合併累計回饋，最高回饋率達25％；微風以「精緻生活」為主軸，結合國際精品與新進品牌，及線上線下整合策略，回饋最高達20％；Global Mall以20周年慶典活動為主軸，祭出消費滿額贈最高回饋30%。

統一集團DREAM PLAZA第一次加入戰局，來勢洶洶，將刺激同業擴大搶客力度，加上兩大新動能推波助瀾，可望讓第4季業績跳躍式成長，催出更大買氣。

新光三越第二波周年慶則於10月16日至11月9日展開，為期25天，其他百貨如遠東SOGO、遠百的周年慶則在10月中至11月起跑。

今年以來百貨受景氣衰退影響，尤其是精品化妝品銷售停滯、烏俄戰爭與關稅等外部因素壓力，消費動能明顯下降，各家百貨業績受到衝擊。市場估計，今年周年慶在兩大利多因素加持下，業績展望有望優於預期，衝出好成績。